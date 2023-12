‘El Hormiguero’ tendrá hoy a estas dos estrellas de Netflix y de ‘La Casa de Papel’

Tras la vista de Malú, El Hormiguero se viste de gala para recibir a dos de los actores más conocidos del momento y más seguidos del planeta gracias a sus trabajos en la plataforma Netflix. Estos son los invitados de hoy, martes 12 de diciembre, de Pablo Motos.

Pedro Alonso y Begoña Vargas forman una pareja inédita en el programa de Trancas y Barrancas, pero son de sobra conocidos por separado gracias a su trabajo. Esta vez promocionan el estreno de La Casa de Papel: Berlín, la precuela de la mítica serie de atracadores que arrasó.

Tras el final victorioso de los atracadores, los fans querían más, por lo que aquí está un spin off que seguro que encantará a todos los que no se perdieron ni un minutos de las aventuras de la banda del Profesor. Pese a que la trama principal ya terminó, hay que echar un vistazo al pasado para saber de dónde viene Berlín, al que da vida Alonso.

Algunos robos, como algunas historias de amor, son irresistibles. BERLÍN, del universo de La casa de papel, llega a Netflix el 29 de diciembre. #BERLINnetflix

Some heists, like some love stories, are irresistible. From the world of Money Heist, BERLIN is coming to Netflix on… pic.twitter.com/w0YlxZx2M9

— La casa de papel – BERLÍN (@lacasadepapel) November 28, 2023