El encuentro de Cayetano Rivera y Kiko Rivera en la Feria de Abril, fenómeno viral en redes

La Feria de Abril de Sevilla es sinónimo de reencuentros. De hecho, Cayetano Rivera y su hermano Kiko Rivera han protagonizado una imagen durante la celebración de uno de los acontecimientos de mayor interés turístico a nivel nacional que ha dado la vuelta a la Red en cuestión de minutos. El torero se encontraba paseando por El Real cuando descubrió una atracción que tenía un decorado con el que no pudo evitar sacarse un selfie: «¡Qué sorpresa encontrarme con mi hermano en la Feria!», escribió en su perfil oficial de Instagram.

En la imagen publicada se puede ver como el diestro se reencontraba con el hijo de la tonadillera, pero no de la manera más típica. Y es que en la decoración de la atracción había un grafiti del retrato del DJ. Sin dudarlo, Cayetano, además de compartir el contenido a través de stories, etiquetó a Kiko para que lo viera. Acompañó la estampa con uno de los temas de reggaetón más sonados de los últimos tiempos: Con calma, de Daddy Yankee.

Cayetano Rivera en la Feria de Abril (Foto: Instagram)

Por ahora, Kiko Rivera no ha respondido públicamente a Cayetano, aunque teniendo en cuenta la buena relación que mantienen a día de hoy, es probable que en algún momento le conteste haciendo gala del humor que tanto le caracteriza. Aunque hace tan solo unos años tuvieron algunos problemas que les mantuvieron distanciados durante un largo tiempo, lo cierto es que los últimos movimientos de ambos parecen indicar que han sabido solucionarlos, dejando a un lado sus diferencias y mostrándose respeto, cariño y apoyo mutuamente de cara a la esfera pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayetano Rivera (@cayetanorivera)

Kiko Rivera, en Madrid durante la semana más flamenca de Sevilla

Aunque no ha trascendido ninguna imagen de los dos juntos físicamente, la Feria de Sevilla aún no ha terminado, ya que será el próximo sábado, 20 de abril, cuando el evento ponga el broche final a una de las fiestas anuales más esperadas por todos los habitantes de la capital hispalense. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha sorprendido en esta ocasión con su ausencia en El Real, ya que como él mismo anunció, se encontraba completamente volcado en el lanzamiento de nuevos temas que le harán «explotar la cabeza» a más de uno. De hecho, en sus redes sociales, hemos podido ver como en los últimos días se ha trasladado hasta Madrid por compromisos profesionales.

Kiko Rivera durante uno de sus espectáculos. (Foto: Gtres)

No obstante, el Kiko Rivera compartió el pasado miércoles que ya se encontraba de camino a casa, por lo que en los últimos días de feria aún puede sorprender a sus seguidores acudiendo al reciento. Por su parte, su mujer, Irene Rosales, confesó, el pasado jueves, que tampoco había asistido aún al evento flamenco, aunque reconocía, al mismo tiempo, que tenía ganas de ir: «Estoy en modo quedarme tranquila en casa o bajar un rato a la feria. Por un lado, estoy muy a gusto aquí y me apetece estar en casita. Pero por otro lado quiero ir a la feria porque aún no he ido», escribía. Se desconoce la decisión que tomó finalmente, ya que no volvió a compartir nada más con sus 680 mil seguidores de Instagram.