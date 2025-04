Última hora de Alma Bollo, hija de raquel Bollo, ingresada por fuertes dolores

Alma Cortés Bollo ha sufrido un inesperado revés de salud. Motivo por el que se ha visto obligada a desplazarse a un hospital de Sevilla. Y es que tras las pruebas pertinentes, los sanitarios han tomado la decisión de dejarla ingresada para determinar correctamente el tratamiento por el que iban a optar para su problema. Ha sido la propia hija de Raquel Bollo la que ha contado este episodio a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de doscientos mil seguidores.

Ingresada de urgencia

«Un pequeño resumen de mi fin de semana. Me he visto en otras mejores», ha comenzado diciendo a través de un storie en el que ha añadido varias imágenes desde el centro sanitario. En una de ella aparecía visiblemente afectada por la dolencia.

Raquel Bollo junto a sus hijos Alma y Manuel. (Foto: Gtres)

Eso no es todo, porque poco después ha actualizado su estado de salud entrando en más detalles. «Finalmente, me han dejado ingresada a la espera de un TAC y consulta con el otorrino, mañana lunes», ha indicado. «Vine a urgencias el jueves por la noche con dolores muy muy fuertes que me hacían perder el equilibrio», ha narrado. Alma ha asegurado que el dolor «era insoportable». «Por lo que me pudieron ver, me diagnosticaron neuralgia. Me pusieron tratamiento intravenoso y, después tratamiento para casa», ha explicado.

Storie de Alma Bollo desde el hospital. (Foto: Instagram)

Sin embargo, a pesar de poner remedio, Alma no mejoraba. «En casa en vez de ir a mejor, fui a peor. Fiebres altas, dolor insoportable… Hasta que decidí volver», ha relatado. «Me han visto de nuevo y me dejan aquí para tenerme controlados los dolores. Me mandan pruebas para mañana y revisión con el otorrino. Así que hasta nueva orden aquí estaré. Yo estoy bien, ya que no es algo grave, pero sí muy doloroso y desagradable. Además tengo la sensación de estar ‘drogada’ todo el rato porque la medicación que tomo es muy fuerte», ha continuado.

A pesar de la situación, Alma ha sacado su lado más positivo. «Eso sí, siempre al pie del cañón. He seguido todo el fin de semana con mi contenido normal para ofreceros lo mejor y así seguiré. Me merezco más que nunca que me deis mucho amor a todo lo que os enseñe», ha finalizado, no sin antes lanzar un mensaje muy misterioso a sus seguidores. «Y por si fuera poco toda esta parafernalia, esa semana os tengo preparado algo que vais a morir de la ilusión», ha finalizado.