Alma Bollo celebra el bautizo de su hijo en una emotiva ceremonia con dos grandes ausencias

Alma Bollo vivió una jornada muy especial al celebrar el bautizo de su hijo Miguel, quien con tan solo cuatro meses de vida, fue el centro de una emotiva ceremonia en la Iglesia de Santa Ana de Sevilla. A pesar de haber enfrentado un reciente episodio de lumbalgia que la obligó a estar en reposo, Alma no quiso faltar a este momento único y lo celebró con la misma ilusión con la que preparó todo el evento.

«Es un bautizo navideño»

Raquel Bollo, en el bautizo de su nieto. (Foto: Gtres)

La joven, que en ese mismo día celebraba su cumpleaños, explicó entre risas que el bautizo fue «muy navideño», a pesar de las críticas por la fecha elegida. Con muchas ganas de compartir este día con sus seres queridos, la joven organizó una fiesta que cautivó a todos los presentes, quienes no dejaron de alabar la decoración y el ambiente acogedor de la celebración.

Raquel Bollo, emocionada y orgullosa

Como no podía ser de otra manera, Alma estuvo acompañada por su madre, Raquel Bollo, quien deslumbró con un elegante vestido rojo con detalles en terciopelo negro. La diseñadora, en una conexión con Fiesta, se mostró muy orgullosa de su hija y de la manera en que había preparado todo: «Me siento súper orgullosa de lo que se lo ha currado», comentó. Además, Raquel recordó cómo Alma, aunque se parece físicamente a ella, ha heredado de ella su pasión por la decoración.

Manuel Cortés, padrino del pequeño

Manuel Cortés en el bautizo de su sobrino. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Alma eligió a su hermano, Manuel Cortés, como padrino de su hijo. «Estoy muy orgulloso. Es un momento muy emotivo», declaró Manuel a las puertas de la iglesia. Este gesto resalta la cercanía y complicidad entre los hermanos, quienes mantienen una relación excelente a pesar de las diferencias.

Las ausencias de Anabel e Isa Pantoja

Isa Pantoja y Anabel Pantoja en un montaje. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de ausencias notables. Alma Bollo, en una entrevista con Socialité, mencionó que Anabel Pantoja no pudo asistir debido a su reciente maternidad y la dificultad de viajar con un bebé. «Me han dado los motivos y está más que justificado», explicó Alma, aclarando que no había ningún tipo de enfado y que recibió sus felicitaciones con cariño. La ausencia de Isa Pantoja, aunque no fue confirmada oficialmente, también fue un tema comentado, ya que las tensiones familiares entre las primas son públicas tras los recientes desencuentros en Supervivientes.

A pesar de las ausencias, el bautizo de Miguel fue un éxito rotundo, con la familia Bollo unida y celebrando este día tan especial. Alma, muy feliz con la celebración, concluyó: «Lo he hecho en una fecha muy señalada. Me ha hecho mucha ilusión». Acompañada de amigos cercanos como Amor Romeira, quien lució un elegante vestido buganvilla, y de su hermano Manuel Cortés, Alma pudo disfrutar de una fiesta navideña que será recordada por siempre.