El último programa de Sábado Deluxe no arrancó con total normalidad. Era poco más tarde de las 22:00 horas cuando Jorge Javier Vázquez aprovechaba el inicio de su espacio de las noches en Telecinco para contar el durísimo incidente que había vivido hacía tan solo unas horas, algo que le mantuvo en tensión durante cierto tiempo, llegando a “acercarle” a Mila Ximénez.

“Vengo en absoluto shock por una cosa que me ha sucedido ahora en el teatro. Es la historia más flipada que os puedo contar ahora. Mis conclusiones las debéis coger con pinzas”, comenzó explicando el presentador, dejando a todos los allí presentes en alerta sobre cuál sería la información que tenía que dar. Antes de todo, el de Badalona quiso poner en situación a sus compañeros y a la audiencia admitiendo que había estado sufriendo una temporada “regulera” en lo que a salud se refiere, experimentando continuas molestias de las que parece haber ido recuperándose: “El domingo comencé con una gripe, sobreviví por los pinchazos. Le digo a Cristina ayer ‘he notado en dos ocasiones que alguien me ha tocado’, como un espíritu…”, prosiguió Jorge Javier.

Pero lo cierto es que lo que le quedaba por contar era mucho más impactante que todas las palabras anteriores: “Hoy en el teatro todo bien, hay un momento en el que estoy sentado y todo a oscuras, y de repente, el bastidor que cae al final, ha caído antes de tiempo. Yo estaba diciendo el texto y escucho el sonido, el bastidor se viene encima, y me he tirado al patio de butacas, a oscuras, y me he pegado una hostia… No me hubiera dado, de todas formas, solo se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro. Pero yo me lo veía encima”, explicaba el presentador visiblemente asustado para dar paso a los detalles que ocurrieron después del incidente: “Ha tenido que venir la ambulancia. En el suelo, sin poder moverme. La gente se pensaba que era la función. Hemos suspendido durante tres minutos”, finalizaba el maestro de ceremonias del Deluxe, provocando la preocupación de todos sus amigos y compañeros.

Teniendo en cuenta todo lo sucedido en los últimos días, y especialmente durante su última función, Jorge Javier tuvo oportunidad de sacar sus propias conclusiones: “Últimamente estaba perdiendo el tiempo pensando en qué debo hacer para ser feliz y he tenido el aviso de ‘basta de tristezas’, en pensar en cómo estamos, en qué nos falta… Nos falta vivir. Nos está haciendo ver que hay que salir. Siempre llevo una foto de mi padre y de Mila y hoy solo estaba la de Mila”, confesaba bajo la atenta mirada de todos, asumiendo que su reflexión “era un poco flipada” pero que era exactamente lo que sentía en ese momento. Por su parte, Sonsoles Ónega hizo una llamada en directo a plató para confirmar todo lo sucedido, ya que ella misma también se encontraba presente en la representación de la obra Desmontando a Séneca que tuvo lugar en el teatro Reina Victoria de Madrid.