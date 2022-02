Nadie duda del gran momento tanto profesional como personal que está viviendo Belén Esteban. Pese a haber triunfado en las parrillas televisivas, la más conocida como princesa del pueblo ha querido expandir sus fronteras laborales hasta el punto de lanzar Sabores de la Esteban, una marca que comercializa con productos culinarios que van desde el gazpacho hasta las patatas fritas.

En un intento por ampliar su negocio, la ex de Jesulín de Ubrique ha viajado hasta Dubái para presentar sus productos de alimentación y protagonizar un reportaje fotográfico en algunos de los enclaves más famosos de la ciudad. En su entrevista para Semana, la colaboradora ha mostrado su lado más sincero al describir sin reparo la relación que mantiene con algunos de sus compañeros de plató: “Tenemos nuestros rifirrafes, pero bien, no tengo problemas con nadie”, comenzaba diciendo la tertuliana.

Pero su detallada explicación no quedó ahí, y Belén aprovechó su aparición en el citado medio para indagar en las minucias de los colaboradores de Sálvame: “Con Matamoros tenía una relación penosa, pero ahora es extraordinaria. A María Patiño, Gema López y Antonio Rossi, los adoro, son mis amigos”, desvelaba Esteban, deshaciéndose en elogios con gran parte del elenco del programa de las tardes de Telecinco. Tampoco ha querido olvidarse de aquellos que permanecen detrás de las cámaras y también consiguen que el espacio salga adelante: “Hay gente detrás de las cámaras que son parte de mi familia. Con mis directores tengo una relación maravillosa. Allí conocí a Raúl Prieto, que no es mi amigo, es mi familia”, confesaba visiblemente orgullosa.

La madre de Andrea Janeiro también puso el foco de atención en los presentadores, con quienes guarda una estrecha relación forjada con el paso de los años: “A Carlota Corredera la adoro, porque es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Con Jorge Javier hemos tenido nuestras idas y venidas, pero eso también te pasa con tu familia”, zanjaba, quitando importancia a los pequeños roces que ha protagonizado con el de Badalona tanto dentro como fuera de las cámaras. Y es que aunque Belén guarde el mejor recuerdo de su equipo, a veces no tiene una visión tan positiva: “A Laura Fa la adoro, pero a veces en plató me la comería viva. A Chelo García Cortés, tengo que quererla, porque cuando mi padre estaba enfermo, iba al hospital a verle. Con Lydia Lozano he tenido temporadas horrorosas, pero ahora no”, admitía para Semana.

Pese a haber desvelado su idea de abandonar la televisión de manera definitiva, Belén tiene claro que, por el momento, continuará en Sálvame: “Me siento orgullosa de tener mi sitio en Sálvame. En el programa nadie me dice lo que tengo que decir, esté equivocada o no”, apuntaba, dejando entrever que siempre ha tenido libertad de expresar todo aquello que ha creído conveniente, incluida su disputa con Paz Padilla: “Yo hablo por Belén Esteban, no hablo por boca de nadie y te aseguro que no soy ninguna marioneta. No fue una situación agradable pero le dije lo que pensaba”, sentenciaba en el medio citado la princesa del pueblo. Para poner el punto y final a su entrevista, Belén quiso brindar todo su apoyo a Anabel Pantoja ante su inminente separación: “Yo la quiero muchísimo, así que tiene todo mi apoyo, como es lógico. A Omar le tengo cariño porque conmigo se ha portado siempre muy bien, pero Anabel es mi amiga”, señalaba.