Alba Santana pide ayuda a ‘Sálvame’ tras la muerte de su madre, Mila Ximénez

Han pasado ocho meses desde la partida de Mila Ximénez. La periodista fallecía a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Noticia que dejaba completamente desolada a su única hija, Alba Santana. Desde entonces, su primogénita se ha mantenido en un segundo plano intentando superar el dolor que siente tras la pérdida de su madre. Además, el pasado 11 de diciembre, también tenía que dar el último adiós a su padre, Manolo Santana. Otro duro mazazo del que todavía se está recomponiendo. Este miércoles, Alba ha entrado en directo en Sálvame con la voz quebrada para hacer una petición.

Hace unos días la revista Lecturas se hacía eco de la cantidad monetaria que ambos progenitores le habrían dejado a su hija. Según apuntaba el citado medio, la comunicadora hizo unos cambios en el testamento antes de fallecer y le dejó tres millones en metálico mientras por la parte de su padre, le correspondería tan solo la herencia legítima, ya que el 90 por ciento iría destinado a su viuda, Claudia Rodríguez. Ante estas informaciones, Alba Santana ha querido aclarar varios aspectos.Visiblemente desanimada saludaba a Jorge Javier Vázquez y al resto de los colaboradores.

“Hola Jorge. Dentro de las circunstancias estoy mal, la verdad es que no estoy bien. Por eso os agradezco que me dejéis entrar hoy. Primero disculpadme, estoy un poco nerviosa. Espero que entendáis porque estoy llamando hoy. La realidad es que desde que nací he sido una persona que ha salido en la prensa por los padres que he tenido. Para mí es un orgullo ser hija de los padres que he tenido y, por lo tanto, he intentado ser amable y tener una buena relación con la prensa durante todos estos años”, ha comenzado diciendo. “Yo llevo viviendo en Holanda 15 años y se me ha respetado y se me ha dado cierta intimidad, sobre todo, para mis hijos que no pertenecen a este mundo”, ha añadido. Instantes después, Alba Santana se ha quejado de que “durante las últimas semanas” ha vivido una situación que ya no sabe “como manejarla”.

Alba ha dado a conocer en el formato para el que trabajaba Mila que ha habido medios que le han intentado seguir. “Han intentado saber donde vivo y eso me crea mucha ansiedad. La semana pasada me encuentro con una portada en un medio, que para mí era un medio amigo para el que trabajaba mi madre y que tenía mi número de teléfono para haberme llamado y haber contrastado la noticia que dieron en exclusiva”, ha dicho en relación a la herencia de sus dos progenitores.

“Eso no es verdad. Ni es verdad que mi padre me desherede ni que mi madre me deje esa cantidad de dinero. No es la noticia que dieron, sino que me da la sensación que luego puede ser otra cosa”, se ha quejado Santana. “No para de llamarme gente a mi teléfono que no sé quiénes son ni cómo han conseguido mi número. La gente quiere saber cómo estoy y hasta que no lo consigan no van a parar. Entonces, quiero decir aquí públicamente en un medio en el que no voy a cobrar nada, que yo no tengo ninguna intención de dar ninguna declaración ni para ninguna entrevista ni para ningún medio”, ha aclarado.

La hija de Mila Ximénez ha reconocido que no atraviesa su mejor momento. “Simplemente quiero intentar seguir con mi vida. Estar bien para mis hijos, mi marido, para mis padres que se que quieren verme bien, aunque no estén aquí. No sé cómo hacerlo. Esta situación se ha ido de las manos y no sé cómo gestionarlo. Entonces, me gustaría hablar hoy con vosotros y pediros que me ayudéis con esto. Quiero pasar el duelo dentro de la intimidad que siempre he intentado tener”, ha comentado con un hilo de voz.

Una vez aclarado el tema de la herencia, en conversación con el presentador, Santana ha abierto su corazón y ha confesado que echa mucho de menos a sus padres. “ Con mi madre tenía una relación muy estrecha de todos los días y el vacío es enorme, Jorge. Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido, por mi misma, por ellos… Hay que tirar para adelante como nos enseñó mi madre. Tengo que seguir adelante, pero la echo mucho de menos y tengo que aceptar que no está”, se ha sincerado Alba.