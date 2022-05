Belén Esteban vuelve a las redes sociales por esta importante razón

Belén Esteban ha reaparecido. Después de que el 17 de mayo hiciera uso de sus redes sociales para publicar una serie de imágenes que mostraban cómo estaba sobrellevando su reposo tras haberse operado a consecuencia de una fractura de tibia y peroné que se ocasionó por una caída en pleno plató de Sálvame mientras se disponía a realizar una prueba al más puro estilo Supervivientes.

Aunque durante sus últimas intervenciones mediáticas se ha mostrado visiblemente afectada por lo sucedido, la conocida como “princesa del pueblo” ha reunido fuerzas para volver a coger su cuenta de Instagram personal por una buena causa. Esta no es otra que el apoyo a su amiga y compañera de programa, Anabel Pantoja, que se encuentra viviendo una de las semanas más duras de su estancia en los Cayos Cochinos al haber sido nominada. De esta manera, la ex de Omar Sánchez se encuentra a un paso de dejar de formar parte del reality, algo a lo que se niega rotundamente ya que considera tener fuerza y ganas suficientes como para seguir con su concurso e incluso llegar a la final.

A través de un storie, la ex de Jesulín de Ubrique ha expresado su deseo de que todos los “belenistas” se unan al unísono para votar a Anabel y que así se convierta en salvada: “Vamos a votar a mi gordi”, escribía, para posteriormente relatar todos los pasos que se han de seguir para que la colaboradora no abandone el que ya se ha convertido en uno de sus sueños desde que forma parte de la televisión. Y es que, esta nominación es mucho más complicada que en otras ocasiones, ya que pone en la palestra a cuatro de sus pesos pesados, entre los que están la sobrina de la tonadillera, Kiko Matamoros, Marta Peñate y Nacho Palau.

Era el pasado 25 de abril cuando Belén Esteban no podía llegar a imaginar que estaba a punto de vivir una de sus tardes más complicadas en Sálvame. Y es que, lo que parecía una prueba sin importancia terminó en tragedia, ya que la colaboradora era auxiliada por los profesionales sanitarios ante una caída que a priori no parecía tener mucha importancia. Pero lo cierto es que, con el paso de los días, los médicos decidieron que lo mejor para ella sería pasar por quirófano, algo que hizo que Belén se rompiera por completo. El miedo y la incertidumbre sobre cuánto tiempo tardaría en recuperarse hicieron que la de Paracuellos viviera una situación muy complicada para ella, negándose a responder los mensajes alentadores de sus seres queridos que día tras día colapsaban su teléfono móvil. No obstante y una vez superó la intervención quirúrgica, Esteban reunió fuerzas para explicar a su más de un millón de seguidores el porqué de esta notable ausencia, la cual estuvo marcada sobre todo por el estado anímico con el que contaba. De hecho, durante su última llamada telefónica a Sálvame, la madrileña no tuvo reparo en admitir que los últimos días no habían sido nada fáciles para ella, ya que se le había “parado la vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

En plena recuperación

Hace escasos minutos, Belén volvía a coger su Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de su recuperación, la cual va sin prisa pero sin pausa: “Gracias es la única palabra que puedo decir, trabajando duro para ponerme bien que es lo que deseo”, escribía en el pie de un carrusel de imágenes en las que aparece posando sobre su silla de ruedas con la máxima positividad posible.