Supervivientes cumple su primer mes emisión, lo que se traduce en que los participantes ya han tenido tiempo para adaptarse a esta aventura que, desde luego cambiará sus vidas y las formas de ver las cosas de ahora en adelante. Como cada jueves, las sorpresas han estado presentes durante toda la emisión. Una de ellas ha sido la fusión y mezcla de los dos grupos quedando se la siguiente manera. En el Norte; Ana Luque, Ignacio de Borbón, Anabel Pantoja, Desy, Marta y Alejandro. Y, por otro lado, en el Sur; Nacho Palau, Tania, Anuar, Yulen, Mariana y Kiko Matamoros.

Precisamente, este último ha vivido unos días de ensueño después de atravesar un bache de salud en el concurso, motivo por el que estuvo a punto de iniciar el protocolo de abandono. Su pareja, Marta López ha viajado hasta Honduras para dar un soplo de aire fresco al concursante. Muy emocionado, Matamoros confesaba lo enamorado que está de la modelo.

Este derroche de amor y pasión en plena isla hondureña ha provocado que suenen campanas de boda y es por eso por lo que la organización del reality más extremo de la televisión organizó una especie de despedida de solteros a la pareja junto al resto de los compañeros.

Era entonces, cuando la maniquí aclaraba unos rumores sobre un posible embarazo. Fue Socialité quien revelaba que López estaría embarazada, de ahí su visita a Kiko. «No sé de dónde se han sacado que yo estoy embarazada, no estoy embarazada. Han dicho como que estaba jugando al despiste y es que no estoy embarazada. Lo digo aquí por la audiencia, si piensan que lo estaba, no lo estoy. Ya tendremos un hijo en un futuro, gordito, cuando nos casemos», comentaba la influencer. Nada más escuchar estas declaraciones, Kiko Matamoros optaba por el silencio y no dudaba en besar a su novia.

Fue el pasado domingo cuando el contertuliano se reencontraba con el amor de su vida y hablaba de pasar por el altar. «Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en publico, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí», comentó.

Por otro lado, ha habido un pequeño cambio y, si bien cada jueves los supervivientes procedían a las nominadciones, esta vez no ha sido así. Será este viernes a las 22:00 de la noche en Telecinco cuando puedan realizar este tradicional ritual para poner en la palestra a cuatro participantes. De manera que, la gala finalizaba teniendo como líderes de grupo a Ignacio de Borbón y a Tania. Juan Muñoz se batirá en duelo con Ainhoa Cantalapiedra para ver quién es el expulsado definitivo de esta nueva edición.