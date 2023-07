Kiko Rivera no gana para sustos. Hace tan solo unos días el intérprete de Así soy yo revelaba a través de su cuenta de Instagram que había sufrido un nuevo revés de salud, motivo por el que tuvo que ser ingresado. «La vida vuelve a darme un susto», escribía desde la cama del centro sanitario en el que se encontraba. Ahora, ha revelado en la citada red social más detalles de la dolencia que le ha llevado a hacerse una serie de pruebas médicas para determinar qué es lo que le está ocurriendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Rivera (@riverakiko)

«Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen, todavía sigo vivo y con ganas de vivir», ha comenzado diciendo. Con estas palabras, el primo de Anabel Pantoja ha despejado la gran incógnita de su inesperado paso por el hospital. «Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quien ha querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí. Son muchos, no voy a enumerarlos a todos pero sí quiero decirles gracias en mayúsculas», ha continuado.

El cantante ha agradecido todo el cariño recibido desde que dio a conocer este traspiés de salud. «Los mensajes en redes de gente desconocida son maravillosos, ya que no tienen otra manera de comunicarse conmigo ( a todos ellos gracias). También he recibido llamadas de gente que no han podido venir, pero sí han llamado. También Gracias. Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos (ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos)», ha añadido en un arranque de sinceridad.

Kiko Rivera en el aeropuerto, en Madrid / Gtres

No ha querido dejar pasar la oportunidad de mencionar a su mujer y fiel escudera, Irene Rosales: «No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida, sin duda, gracias @irenerova24. Te amo por encima del mundo», ha confesado. «De mis compadres por estar conmigo a todos horas conmigo aquí os quiero», ha continuado unas líneas después.

Aunque lo que más ha llamado la atención, como era de esperar, ha sido el nuevo encuentro que ha tenido Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja.

«Gracias mamá por venir a verme y pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria», ha dado a conocer. De esta manera, el artista confirma que ha tenido un acercamiento con la tonadillera. Es necesario mencionar que, desde hace tres años, concretamente desde octubre de 2020 madre e hijo han vivido inmersos en una brutal guerra mediática con algún que otro intento fallido de reconciliación.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera en un plató / Gtres

«Perdón,perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser», ha continuado diciendo el hijo de Paquirri. «Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y vuelvo lo antes posible.

A los promotores estén tranquilos mi equipo se pondrá

en contacto con ellos para todo, creo que ya están en ello. Todo va ir a mejor, me estoy cuidando y así va seguir siendo dejando atrás todos mis malos hábitos (que no han sido pocos). No quiero olvidarme que estamos de estreno con El Mambo intenten darle cariño en forma de baile y diversión.

Y una última cosa, disfruten de la vida, y disfruten de los suyos porque al final de cuentas aquí solo estamos de paso. Pronto seguiremos bailando y gozando de la música», ha finalizado.

Kiko Rivera sufrió un ictus en octubre

Hace tan solo 9 meses, Kiko Rivera sufrió un ictus y permaneció en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla unos días hasta que fue dado de alta para continuar la recuperación en la tranquilidad de su hogar. Fue entonces cuando se dispararon todas las alarmas sobre su estado de salud. Poco después reapareció. «Ya estoy en planta un poco mejor, pero no recuperado», indicó en un primer momento. «Ha sido un susto tremendo, el mayo de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta», añadió después.

Fue entonces cuando decidió cambiar su estilo de vida, aunque no cumplió todas las pautas, tal y como el mismo ha confesado en varias ocasiones, sí que se pudo ver un notable cambio físico debido a su cambio en la alimentación. De nuevo, tras este nuevo revés de salud, Kiko Rivera tendrá que ponerse a punto para poder llevar una vida lo más saludable posible.