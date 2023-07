Anabel Pantoja lleva un tiempo retirada de Telecinco, pero no puede evitar seguir siendo un rostro muy popular en la cadena. Fiesta, el programa que presenta Emma García los fines de semana, ha sacado a la luz una noticia que no le ha dejado en buen lugar. La influencer ha celebrado una fiesta de cumpleaños por todo lo alto, pero no ha invitado a todos sus amigos. Lo más llamativo es que en esta celebración, según la periodista Belén Rodríguez, «hay más de cien personas».

Emma García, mientras daba paso a esta noticia, se ha dado cuenta de que una de sus colaboradoras estaba bastante afectada: Amor Romeira. La canaria es una de las grandes amigas de Anabel Pantoja y sus compañeros no entienden que no esté en la fiesta. «Me parece fatal que no hayan invitado a Amor porque si alguien se ha partido la cara por defender a Anabel Pantoja es ella. Es muy generoso por parte de Amor que no quiera hablar de este tema», ha dicho Aurelio Manzano rompiendo una lanza a favor de su compañera.

La bronca de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Todo este asunto ha quedado en un segundo plano cuando Emma García ha explicado que el cumpleaños de Anabel Pantoja no ha acabado bien. Ha tenido una gran discusión con Omar Sánchez, su exmarido. El surfista ha celebrado una fiesta justo cuando Anabel había organizado su cumpleaños y a la sevillana no le ha sentado bien. Comparten amigos en Canarias y muchos se han visto en el compromiso de ir a un sitio u otro.

Anabel Pantoja posando en bañador / GTRES

La sobrina de Isabel Pantoja ha reaccionado a tiempo. En un primer momento iba a celebrar su fiesta en una villa, pero al ver que tenía competencia ha invitado a sus amigos a un barco. Una reportera de Fiesta se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y ha dado todos los detalles.

«Vamos a empezar por el principio, la villa que estamos viendo al fondo es donde se está celebrando el cumpleaños de Anabel Pantoja. El problema es que Omar también ha decidido celebrar su cumpleaños ahora y tienen amigos en común. Entonces, ¿qué ha hecho Anabel? Cambiar de planes e irse a un barco. Sabemos que Omar ya había celebrado su cumpleaños, así que ahora estaría intentando fastidiarle el cumpleaños».

El otro problema de Anabel Pantoja

Ha quedado claro que Anabel y Omar han tenido una discusión porque supuestamente el canario le ha querido robar el protagonismo organizando una fiesta paralela. Él ya había celebrado su cumpleaños y los colaboradores de Fiesta creen que ha dado un paso adelante para competir con su exmujer.

Omar Sánchez en ‘Déjate querer’ / Telecinco

Hay otro asunto importante. Anabel Pantoja no ha invitado a algunos de sus amigos que curiosamente estaban en el plató de Fiesta, como Luis Rollán o Belén Rodríguez. «A mí tampoco me ha invitado. Es verdad que en el caso de Amor, que tiene más unión con ella, me ha sorprendido por una cuestión. Cuando te dicen que va a ser un cumpleaños íntimo y ves esto, pues no. Hay gente que ha ido de todas partes», ha comentado Luis Rollán.