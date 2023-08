Las estrictas normas de Agustín Pantoja para que su hermana Isabel siga cantando

Después de la exclusiva de LOOK sobre la aparición de Isabel Pantoja en El Hormiguero, cada vez se conocen más detalles de la nueva vida de la cantante. Isabel actuará en Gran Canaria Arena, el estadio más grande de Las Palmas de Gran Canaria. La venta de entradas ha sido todo un éxito y los responsables del espectáculo han sacado a la venta 1.000 más debido al éxito que ha tenido la primera remesa. Este espectáculo celebra los 50 años de trayectoria de la tonadillera.

Pero, ¿qué papel está jugando Agustín Pantoja en todo esto? El hermano de la tonadillera ha impuesto unas normas muy claras para que el artista se suba al escenario y deleite a sus seguidores con su histórico talento. Isabel confía plenamente en él y considera que es una de las pocas personas que nunca le ha traicionado, por eso sus opiniones tienen tanto peso.

Isabel Pantoja y Agustín en Jerez / Gtres

Agustín Pantoja siempre ha intentado proteger a su hermana y en esta ocasión ha hecho lo mismo imponiendo dos normas que no permitirá que caigan en saco roto. En primer lugar ha dejado claro que ningún miembro del equipo de la cantante podrá exponerla en las redes sociales y todo hace pensar que esta condición va dirigida a Anabel Pantoja. La influncer trabaja con Isabel y está profundamente agradecida. «Estoy viviendo un sueño», dijo cuando la sevillana le contrató para su gira por América.

Anabel Pantoja vive en Canarias y a nadie le ha extrañado que su tía haya vuelto a apostar por ella. Agustín lo ha permitido, pero le ha recordado que deberá ser más discreta.

Isabel Pantoja marca distancias con su equipo

Es cierto que alrededor de la figura de Isabel Pantoja giran varias leyendas, leyendas que le han ayudado a consolidar su histórica carrera musical. Sin embargo, las personas que han trabajado con ella, como por ejemplo Raquel Bollo, siempre han dejado claro que es muy generosa con sus compañeros y que trata a todo el mundo por igual. Los hechos han demostrado que esta teoría es cierta porque en su última gira, que se desarrolló por varios escenarios americanos, contrató lo mismo para ella que para sus ayudantes. Sucedió así hasta que Agustín tomó cartas en el asunto.

Isabel Pantoja durante su entrevista en El Hormiguero / Antena 3

Después del último concierto que Isabel Pantoja dio en Puerto Rico, su hermano decidió que se hospedara en un hotel diferente porque se dio cuenta de que la cantante estaba demasiado expuesta.

Una de las características que marcó el desarrollo de la gira de Isabel es que la cantante no quiso colaborar con ningún medio ni dar ninguna entrevista para promocionar sus espectáculos. No fue necesario porque vendió todas las entradas y el éxito sirvió como campaña de promoción. Según la revista Semana, Agustín Pantoja no quiere que Isabel duerma en el mismo hotel que el resto de sus compañeros. El objetivo es protegerla de posibles filtraciones.

¿Confía la artista en sus compañeros?

Anabel Pantoja en un barco / GTRES

Alberto Dugarte, peluquero y maquillador de Isabel Pantoja, así como su sobrina Anabel, se hospedaron en un hotel diferente al que eligió la cantante para descansar después del concierto que dio en Puerto Rico. En Canarias ha pasado algo parecido e Isabel no compartirá hotel con sus compañeros. El medio citado anteriormente asegura que son normas de Agustín Pantoja. Este último ha pedido que nadie grabe vídeos de la artista fuera del escenario.

Anabel Pantoja continúa su carrera al lado de Isabel. La influencer tiene pasión por su familiar. Es cierto que durante la gira americana publicó varias imágenes de Isabel, pero fuentes cercanas han asegurado que su intención nunca fue poner en peligro la privacidad de la cantante. Después de Gran Canaria Isabel actuará en tres ciudades más. Bilbao ha sido la última en sumarse a la lista tras comprobar que la venta de entradas estaba siendo todo un éxito