La gira Enamórate de Isabel Pantoja está siendo todo un éxito. Después de haber triunfado con actuaciones en Argentina, Chile o Perú, la tonadillera ha vuelto a dar el salto al charco, donde por el momento ha tenido oportunidad de hacer un show en Miami y otro en Nueva York, el cual tendrá lugar en las próximas horas. Sin embargo, y pese a todas las polémicas que han girado en torno a ella en los últimos tiempos, la cantante sigue aún contando con un fiel ejército de fans en su país natal, motivo por el que ha optado por poner fecha a un nuevo concierto que ha hecho saltar las alarmas.

Según ha desvelado la propia Isabel a través de sus redes sociales, uno de sus próximos destinos de cara al verano será Gran Canaria. El 26 de agosto la madre de Kiko Rivera tendrá oportunidad de reunirse nuevamente con su público nacional en el Gran Canaria Arena, enclave en el que sus seguidores podrán cantar y bailar algunos de los éxitos de su último disco Canciones que me gustan, además de otros temas populares de su amplísimo repertorio. Una buena nueva con la que Pantoja ha demostrado estar dispuesta a cantar en España y, por ende, a enfrentarse a los medios de comunicación y a las preguntas incómodas que estos puedan hacerle tanto antes como después de que se suba al escenario.

Probablemente este paso al frente haya venido dado después de que la cantante haya sentido el calor de sus fans americanos. Son muchos los seguidores que siguen a la suegra de Irene Rosales allá por donde va, razón por la que esperaban como agua de mayo que Isabel tomara la iniciativa de cantar dentro de nuestras fronteras. No obstante, si algo parece que ha frenado a Pantoja en la toma de esta decisión es la posible y excesiva presencia de la prensa, algo que su hija confesaba que no le gusta en absoluto al admitir que en Estados Unidos está plenamente feliz al «no ver» a reporteros tras ella día y noche buscando información personal: «Mi madre estuvo mucho tiempo en Cantora por el tema de mi abuela, pero ahora que ella no está, uno de sus sueños era irse a América y espero que se lo plantee», apuntaba la colaboradora para El Programa de Ana Rosa, muy orgullosa por su progenitora: «La veo súper feliz, con mucha energía, y me siento feliz de que pueda salir y de que pierda ese miedo a vivir». Y es que, la prometida de Asraf Beno considera que su madre ha estado «encerrada en Cantora» por los «conflictos familiares», algo que debe dejar atrás para iniciar una nueva etapa con su música por bandera y siendo ajena a todos los comentarios que quieran poner trabas a su trayectoria profesional.

No obstante, y antes de volver a España y de actuar frente a su público, Isabel está teniendo oportunidad de visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Nueva York junto a Anabel, Agustín y el resto del equipo. La tonadillera ha podido degustar la comida tradicional en los aledaños de Times Square, además de acudir a restaurantes de la zona y de fotografiarse con los seguidores que se ha encontrado, mostrando una imagen de sí misma de lo más cercana.