Turismo, comidas en la calle y relax: abrimos el álbum de fotos de Isabel Pantoja en Nueva York

Ha pasado una semana desde que Isabel Pantoja aterrizó en Estados Unidos en compañía de Agustín y Anabel. Desde ese momento, la tonadillera ha dado rienda suelta a su felicidad al ser protagonista de un concierto en Miami, estando a punto de iniciar un nuevo show en Nueva York. Sin embargo, antes de subirse al escenario, la madre de Kiko Rivera ha querido aprovechar su visita a la Gran Manzana para hacer turismo junto a sus seres queridos, dejando constancia en redes sociales de lo mucho que está disfrutando de esta experiencia al otro lado del charco.

Como perfecta asistenta y encargada de retransmitir todos y cada uno de los pasos que su tía da al universo 2.0, la ex de Omar Sánchez no ha dudado en hacer uso de su cuenta de Instagram para compartir con sus casi dos millones de seguidores una serie de instantáneas de lo más divertidas junto a sus tíos, llevando a cabo una serie de actividades como si de turistas al uso se tratasen. Y es que, la familia ha tenido oportunidad de comprar cena en un sitio de comida rápida y de comerla en la mítica escalera roja de Times Square, uno de los enclaves que más han frecuentado en las últimas horas gracias a que las tímidas salidas del sol están eclipsando el característico frío de la ciudad de los rascacielos, pudiendo así desconectar de la mejor de las maneras para llegar a este viernes, 17 de febrero, con las pilas totalmente cargadas.

No obstante, cabe destacar que los planes del clan Pantoja y de su equipo no se están basando únicamente en callejear por las concurridas zonas de Nueva York, sino también en encontrar momentos de paz y de relajación de la mano de los mejores restaurantes, en los cuales están pudiendo degustar la comida típica de la ciudad desde un ambiente más solitario. Aún así, en estos lugares de hostelería, Isabel se encontró con algunos paisanos que quisieron pedir fotos a la intérprete de Marinero de luces y brindarle su apoyo a más de 7.000 kilómetros de distancia de España, aprovechando ésta para adoptar una postura más cercana con sus seguidores al no tener reparo en posar junto a ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Un sueño que cada vez está más cerca

En estos días al otro lado del charco, y a través de los post compartidos por Anabel Pantoja, ha podido verse cómo Isabel está exprimiendo al máximo cada momento en América con motivo de su gira Enamórate. Tanto es así, que es muy probable que pronto la cantante haga las maletas de manera definitiva para poner rumbo al continente y dar pistoletazo de salida a una nueva vida. Así lo reflejaba recientemente su hija en el plató de El Programa de Ana Rosa, apuntando además que se trata de «uno de sus sueños» y que ella misma espera que «se lo plantee» de cara a un futuro no muy lejano.