Isa Pantoja confiesa cuál es el mayor sueño de su madre dada su anhelada ‘libertad’ en América

Hace casi una semana, Isabel Pantoja ponía rumbo a Estados Unidos tras muchos meses de incertidumbre para dar pistoletazo de salida a su gira, bautizada como Enamórate. Un tour en el que ha querido estar acompañada de su hermano, Agustín, y de su sobrina Anabel, acudiendo esta última en virtud de asistenta. Sin embargo, quienes se han quedado en territorio español son sus dos hijos, Kiko e Isa, aprovechando la colaboradora para hablar sobre las emociones que está sintiendo su madre al haber cruzado el charco.

Ha sido en El Programa de Ana Rosa donde la novia de Asraf Beno se ha sincerado al máximo, visiblemente orgullosa de todo lo que está consiguiendo a nivel profesional su progenitora: «La veo súper feliz, con mucha energía, y me siento feliz de que pueda salir y de que pierda ese miedo a vivir», comenzaba explicando en el plató en cuestión, para después entrar en más detalles sobre cuáles son los verdaderos deseos de la tonadillera a corto plazo: «El sueño de mi madre es irse a vivir a América». Unas palabras con las que dejaba boquiabiertos a sus compañeros y que la hermana del DJ ha querido matizar, asegurando que la cantante se siente mucho más querida en América que en su país natal: «Ella se sigue encerrando en Cantora. Y si sigue ahí, al final las preguntas van a seguir siendo las mismas. Todo eso la ha ido perjudicando, y estar encerrada en Cantora no le ha beneficiado para nada», confesaba, dejando entrever que, en cierto modo, Isabel «ha generado unos conflictos familiares» por los que siempre está en el ojo del huracán, sobre todo por todo aquello que tiene que ver con Kiko Rivera. Algo que ha hecho que coja miedo a salir de su hogar, para evitar así las «preguntas incómodas», ya que tendría «miedo a que le pregunten».

Sin embargo, estas tensas situaciones no parecen ocurrirle al otro lado del charco, donde Isa Pantoja ha demostrado que su madre está plenamente feliz al «no ver prensa» ni reporteros tras ella día y noche buscando información personal: «Mi madre estuvo mucho tiempo en Cantora por el tema de mi abuela, pero ahora que ella no está, uno de sus sueños era irse a América y espero que se lo plantee», zanjaba, aunque habrá que esperar a que vuelva de estos conciertos para saber si definitivamente la que fuera viuda de Paquirri se ha decantado por mudarse definitivamente, o si prefiere quedarse aquí hasta nueva orden.

Sea como fuere, lo que sí tiene claro la ex concursante de La Casa Fuerte es que, incluso a más de 7.000 kilómetros de distancia, la intérprete de Marinero de luces tendrá siempre presentes a sus dos hijos, pese a que con uno de ellos no goce de una relación muy positiva: «No se habla con mi hermano, y sin embargo, siempre lo lleva (en sus pensamientos)», señalaba Isa.