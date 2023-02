Kiko Rivera confirma el gran logro en su nueva lucha: «Objetivo 80 kilos»

Que la vida de Kiko Rivera ha cambiado por completo no es ningún secreto. Desde que sufrió el ictus hace apenas unos meses, el Dj ha dejado los malos hábitos de lado para centrarse en esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. Y es que, aunque la salud no sea su punto fuerte, el hijo de Isabel Pantoja continúa centrado en superar sus propias barreras. ¿La última? Su peso.

Su ingreso hospitalario que hizo saltar las alarmas de España entera le ha hecho reflexionar y cambiar por completo sus costumbres. Y por lo primero que ha empezado, además de dejar el tabaco y las hamburguesas de lado -aunque no del todo- ha sido por bajar de peso. Tal y como él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram, ha conseguido perder 10 kilos, con el objetivo de llegar a 80. Un muy buen incentivo con el que seguir luchando por sus metas.

«Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila. No fumo, no bebo, no me drogo», dijo hace unos días frente a David Broncano. Y es que, cabe recordar que, recién cumplidos los 39 años, el primo de Anabel Pantoja lleva a cuestas una diabetes de tipo 2, varias adicciones, problemas de ácido úrico y gota. Una salud de lo más compleja que se ha visto de nuevo empañada por una nueva dolencia.

Fue la semana pasada cuando el Dj anunció en sus redes sociales que había pasado la noche previa a su cumpleaños en el hospital a causa de un cólico nefrítico. «He pasado una noche de perros: cólico nefrítico. He tenido que ir de madrugada al hospital. Ahora me duele, pero vaya entradita a los 39. No veas cómo duele. No sé si lo habéis tenido alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Espero durante el día mejorar y poder soplar las velas y tomarme un cachito de tarta», dijo entonces.

Pero no ha quedado ahí, pues Kiko Rivera ha comunicado hace unos minutos que volvía a estar malo. Esta vez, de un resfriado. Y es que, parece que en su casa ha llegado la gripe para quedarse. Y así lo comunicaba ayer Irene Rosales, que ha pasado unos días alejada de la red: «Ya, más o menos, puedo aparecer por aquí. Ana cogió una gripe y me la pegó a mí. Pasé unos días malísima. No recordaba estar tan mala desde que era pequeña: fiebre, dolor de cabeza insoportable, dolor de oídos, congestión y mucha tos».

Asimismo, su hija también ha vivido en su piel este nuevo revés de salud que parece azotar ya a la familia al completo: «Mi pequeña Ana está mucho mejor. Lleva nueve días encerrada, malita. Lo único que tiene es mucha tos. Nos vamos a quedar el fin de semana en casita para el lunes empezar el cole y que se vayan los virus y estar al 100%». Y ahora parece que ha sido Kiko el nuevo contagiado.