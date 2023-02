Se podría decir que la salud no es el punto fuerte de Kiko Rivera. En plena recuperación del ictus que le dio hace apenas unos meses y que hizo saltar todas las alarmas, el Dj ha vuelto a sufrir un nuevo revés anímico. Tal y como él mismo ha comunicado en su cuenta de Instagram, ha tenido que volver a hacer una visita al hospital: «He pasado una noche de perros: cólico nefrítico. He tenido que ir de madrugada al hospital. Ahora me duele, pero vaya entradita a los 39. No veas cómo duele. No sé si lo habéis tenido alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Espero durante el día mejorar y poder soplar las velas y tomarme un cachito de tarta».

Y es que, cabe destacar que este nuevo revés de salud llega justo en un día muy especial. Kiko Rivera cumple 39 años, el límite de la cuarta década de su vida. Aunque no ha empezado esta nueva vuelta al sol como esperaba, ya está en casa recuperándose y deseando poder celebrarlo con la gente que más quiere. Se desconocen cuáles serán sus planes, pero es muy probable que se reúna con sus hijos y su mujer, Irene Rosales, para soplar las velas todos juntos. Después de comunicar sus más de un millón de seguidores el estado anímico en el que se encuentra y la mala noche que ha tenido que vivir, el Dj ha empezado a compartir las felicitaciones que tanto su club de fans como sus amigos han dejado plasmadas en la red.

Se trata de un cumpleaños de lo más especial pues es el primero que celebra después de comenzar una nueva vida. Tal y como él mismo confesó, tras sufrir un ictus el pasado mes de octubre, la vida le ha dado una segunda oportunidad. Y piensa aprovecharla al máximo. Es por ello que ha comenzado a cuidarse como nunca y a dejar de lado los malos hábitos. Un giro de 180 grados en su vida que ha llegado acompañado de nuevos proyectos en el ámbito profesional. El Dj ha retomado los bolos y su regreso al escenario no le ha podido sentar mejor.

Pero parece que en el terreno familiar no va todo como esperaba. Aunque durante su ingreso en el hospital pudo acercar posturas con su madre y su hermana, tras su recuperación todo ha vuelto a la normalidad, una normalidad en la que la relación con su familia materna vuelve a ser inexistente. No obstante, Kiko no ha perdido la esperanza de que un día le perdonen y pueda volver a ser todo como antaño. «Si algo necesito ahora mismo es que mi madre me dé un abrazo porque estoy jodido. Un abrazo de una madre no se puede comparar con nada porque es la que te ha parido», dijo hace apenas unos días.

No obstante, Isabel Pantoja no ha movido ficha. La tonadillera acaba de aterrizar en América y su único objetivo en estos momentos tan importantes para ella es darlo todo en su regreso a los escenarios. Una aventura por Estados Unidos que dará el pistoletazo de salida el próximo viernes con un primer concierto en Miami y que, sin duda, ha estado empañada por este nuevo revés de su hijo porque, aunque su relación materno-filial continúa siendo nula, no es ningún secreto que la cantante está al día de todo lo que pasa en su familia, quiera o no.