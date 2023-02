Quedan tan solo dos días para que Isabel Pantoja vuelva a subirse al escenario para hacer lo que más le gusta: cantar. Mientras Kiko Rivera continúa recorriendo los platós de televisión arrepentido y pidiendo un abrazo de su madre e Isa se encuentra planeando su boda junto a Asraf -a la que, por supuesto, está invitada la tonadillera-, la artista se encuentra cruzando el charco junto a la que se ha convertido ya en su pilar fundamental, Anabel Pantoja.

Fue hace unas semanas cuando Paloma García-Pelayo confirmó en El programa de Ana Rosa que, retomando las viejas costumbres, la ex superviviente había sido fichada como asistente para el equipo que acompaña a Isabel Pantoja en su gira por Estados Unidos. Un tour con cuatro destinos al que ya ha denominado como #pantogira y que no le puede hacer más ilusión. Será este viernes, 10 de febrero, cuando la intérprete de Marinero de luces de el pistoletazo de salida a su gira Enamórate con un primer concierto en Miami, para después poner rumbo a Nueva York el 16 y poner el broche de oro a su viaje con un concierto el 26 en San Juan, la capital de Puerto Rico.

La que fuera colaboradora de Telecinco no ha dudado en pararse con la prensa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y ha confesado lo feliz que está por esta nueva aventura: «Súper contenta. A quién no le va a apetecer y con una de las mejores artistas». Pero esta no es la única alegría que inunda la vida de la televisiva pues, tal y como ella misma ha confesado, su tía ya conoce a su amor, Yulen Pereira e, incluso, le ha dado el visto bueno. «Yulen decía: ‘es que parece tu madre, sois iguales’», ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja.

En cuanto a cómo se encuentra Isabel Pantoja en este momento clave de su vida, su sobrina ha confesado que está viviendo una etapa muy bonita: «Muy bien, muy contenta y la veo tan guapa. Tiene muchas ganas. Para mí, esto es un regalo». Siguiendo con el tema familiar, justo Isa Pantoja acaba de confirmar que su boda es ya una realidad y que pronto comunicarán la fecha definitiva: «Le he dicho que me avise para ponerme a dieta y hacerme el pedazo de traje que me voy a hacer, porque yo en esa boda la voy a liar».

Ahora, Anabel está viviendo una etapa maravillosa en la que no solo le va bien en lo laboral, sino también en lo sentimental. Después de su paso por Supervivientes, la televisiva ha aprendido a valorar más cada día y, sobre todo, a quererse tal y como es. Prueba de ello es la última portada de Lecturas en la que posa con un cuerpo de infarto, portada tras la cual ha querido dar sus primeras declaraciones: «Que no se promuevan los insultos ni las críticas al físico de las personas. Yo ya no me ofendo, pero me da susto la sociedad que tenemos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

La reaparición de Isabel Pantoja

Han pasado ya varios meses desde que Isabel Pantoja se alejase del foco mediático en mitad de la polémica familiar con su hijo para refugiarse en Cantora. Desde entonces, silencio. La tonadillera apenas se ha dejado ver de forma pública, pero ahora ha querido reaparecer en el universo 2.0 antes de poner rumbo a América. «Hola amigos, soy Isabel Pantoja. Estoy en España aún, pero ya me queda muy poquito para llegar a Estados Unidos donde voy a aterrizar, si Dios quiere, en Miami, Nueva York y Puerto Rico, para ver a mi bella gente, a mi bello público que tanto quiero y deseo con toda mi alma. Si Dios quiere, que todo salga maravilloso. Un beso enorme», ha dicho a través de un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.