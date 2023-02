Kiko Rivera ha vuelto a la televisión. Si bien había estado en un segundo plano durante un tiempo, por decisión propia, el hijo de Isabel Pantoja ha retomado sus apariciones en la pequeña pantalla. Motivo por el que, de nuevo, está de actualidad. Recientemente, han salido a la luz unas imágenes que han generado un gran revuelo en las que aparece Kiko comiéndose una hamburguesa y fumando. Estilo de vida que había dejado de lado.

«Culpable», ha dicho el cantante en su cuenta de Instagram, pronunciándose así sobre lo ocurrido. “Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ellos”, ha continuado diciendo Kiko Rivera ante la avalancha de comentarios. Resulta que, el pasado mes de octubre el intérprete de Vudú sufrió un complicado revés de salud al sufrir un ictus. «Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%», dijo el cantante en las redes sociales

Tras este problema de salud, Kiko Rivera tomó la decisión de continuar una vida más saludable, dejando así atrás los malos hábitos. «Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo», aseguró en La Resistencia.

Fue el pasado viernes cuando reapareció en El Show de Bertín, donde indicó que ahora lo primordial era su “salud mental”. En conversación con el presentador confesó que al haber padecido la mencionada enfermedad su vida dio un giro de 180 grados. En un principio Kiko Rivera pensó que no era nada grave lo que le estaba pasando. «Estaba en el sofá porque me quedé dormido y cuando me levanté no sentía nada. Fui al baño y luego me acosté. Al despertarme seguía igual. Cogí la moto y me desplace al médico. (…) Me diagnosticó una faringitis», explicó en el mencionado espacio.

Fue tras un TAC cuando los médicos detectaron una «mancha negra» en su cabeza. Afortunadamente, quedó en un susto y pudo recuperarse. También durante esa entrevista, el artista dejó claro que quería dejar atrás todos los problemas familiares que tantos quebraderos de cabeza le han traído en los últimos años.

El acercamiento con su madre, Isabel Pantoja

Abiertamente, Kiko hizo hincapié en que el «orgullo» había impedido un acercamiento con Isabel Pantoja, pero que pese a todo él se “arrepiente” de haber seguido esa directriz que nada bueno le ha traído. «Que me arrepienta no significa que no tenga la razón. He dicho cosas que no se deberían de decir. En ese momento no hablaba mi corazón», comentó el primo de Anabel Pantoja.

E incluso llegó a decir, sin miedo a las críticas, que necesitaba «un abrazo» de su madre para sellar así la guerra mediática que se desató en octubre de 2020 en Sábado Deluxe.