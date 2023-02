Kiko Rivera se postula como nuevo fichaje de Gerard Piqué

Kiko Rivera ha acudido al plató de La Resistencia para presentar su nuevo trabajo. Un disco que se va a llamar He vuelto a nacer, y que cobra especial sentido después del ictus que sufrió hace unos meses. Un complicado episodio en su vida del que no ha tenido reparos en hablar con el presentador del espacio, David Broncano, al que ha confesado que el ictus le ha hecho ver las cosas de manera diferente: «Me ha cambiado la vida, me dijeron que se salvan pocos. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumar, no beber, no drogarme, y llevo cinco meses así», ha dicho el hijo de Isabel Pantoja. Una entrevista en la que el dj se mostró divertido y confesó que había acudido al plató sin cobrar: «Prefiero venir 100 veces gratis aquí que una más allí», dijo Kiko Rivera a David Broncano en referencia a otros espacios en los que ha participado en el pasado.

Durante la entrevista, Kiko Rivera también le ha comentado a Broncano su deseo de participar en la King’s League de Gerard Piqué: «Se lo digo, a mí me lo propuso hace unos meses, pero no tengo tiempo, sin embargo, tú sí», ha dicho Broncano a Rivera. «Puedo ser presidente de un equipo o mascota, lo que él quiera…», ha asegurado el hijo de Isabel Pantoja, que ha dicho que le da pena todo lo que está pasando el ex futbolista con el tema de Shakira. «Me da pena el chaval, lo está pasando mal ahora. Se ha pasado la otra», ha relatado.

Como era de esperar, uno de los temas de los que han hablado ha sido el dinero. Kiko Rivera recordó que la última vez que visitó el plató de La Resistencia había invertido en criptomonedas, pero ha dicho que, a día de hoy, no está en un buen momento: «Me ha ido como el culo. Metí mucha pasta y en tres días desapareció todo. Me equivoqué de la hostia. Yo aconsejo que, si no sabéis como yo, no invirtáis», ha asegurado el dj.

Otra de las anécdotas de la noche ha sido cuando Broncano ha recordado el momento en el que le propuso a Kiko hacer un programa especial en Cantora: «Hablamos con tu madre y todo. Quisimos ir a un concierto suyo para cerrar el trato, pero nos deseó mucha suerte. Ella no quiso y mira que se lo pusimos facilísimo, si no quería salir ella no salía. Solo queríamos hacer un programa allí», ha comentado David Broncano.

Kiko Rivera le ha prometido ayudarle con este tema y darle el teléfono directo de su madre, para que le intenten convencer. A pesar de las rencillas del pasado, el dj se ha deshecho en halagos con su madre: «Para mí es la mejor artista de este país. Que haya tenido un problema con ella no quiere decir que no sea una fenómena», ha reconocido.

De hecho, Broncano ha aprovechado para bromear sobre la posibilidad de que el dj hiciera un tema al más puro estilo Shakira, pero con mensajes a Isabel Pantoja. «Si haces como ella, pero tirándole a tu madre lo petas, eh. Y tu madre te hace una copla de vuelta». Una idea que, por ahora, no está en los planes del dj: “No me atrevo”, ha confesado.