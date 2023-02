El histórico vídeo de Shakira: cuando no odiaba a sus suegros y les cantaba en catalán

Joan Piqué y Montserrat Bernabeu no siempre se han llevado mal con Shakira, hubo un tiempo en el que la cantante cantaba en catalán la canción favorita de sus suegros. La relación entre suegros y nuera no siempre ha sido mala, aunque los inicios costaron un poco más de la cuenta. No es nada nuevo imaginar cómo sentó a una familia tradicional catalana, la llegada de una estrella internacional a sus vidas. Shakira llegó con ganas a Barcelona donde tuvo que esforzarse por adaptarse por el bien de su nueva familia.

Shakira les cantaba en catalán a sus suegros

Shakira llegó a Barcelona ilusionada. Dejó todo por el amor a un Gerard Piqué que era todo cuanto había soñado. Alto, rubio, de ojos azules y 10 años más joven que ella, la cantante colombiana tomó la determinación de estar a su lado. El jugar de fútbol debía acudir a su trabajo y por ello Shakira trasladó su vida a España.

La llegada a una familia como la que tenía Piqué no fue fácil. El miedo de unos padres a que su hijo sufriera las consecuencias de la fama se hizo realidad. Los padres de Piqué tuvieron que adaptarse a las cámaras, a vivir con seguridad las 24 horas y a asumir que sus nietos serían parte de este foco mediático.

No sería la relación de un futbolista con una mujer anónima, sino que estaría con una mujer que es famosa en todo el mundo. La llegada de Shakira a Cataluña no fue tan traumática por el hecho de ser extranjera, sino porque era famosa, algo que les costaría caro a los Piqué. Ahora forman parte de una canción, en aquellos tiempos se volcaron en una nueva nuera que les dio a sus nietos.

En Vanitatis apuntan a que: “no porque fuera colombiana o extranjera, ni siquiera porque fuera una cantante famosa con gustos y costumbres extravagantes. Fue porque los hábitos en casa de los Piqué eran muy distintos: estaban acostumbrados en vivir encerrados en sí mismos, sin exposición alguna, con los amigos de toda la vida».

Para integrarse mejor Shakira no dudó en cantar en catalán todo un himno. La canción ‘Boig per tu’ es un clásico, un tema dedicado al amor y a la luna. Una melodía que emocionó a unos suegros cuyos nietos los llaman, ‘avi’ y ‘ona’, de abuelo en catalán y la abreviatura de iaiona, como conocen a Montserrat. Lo que fue un gesto de amor, ahora duele, escuchar a Sasha y Milán hablando en catalán.