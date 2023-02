El cumpleaños de Kiko Rivera no ha empezado como esperaba. Aunque ha pedido de forma pública un abrazo de su madre, alegando ser lo único que necesita en estos momentos, lo cierto es que en esta 39ª vuelta al sol lo que ha recibido de Isabel Pantoja han sido solamente noticias de su aterrizaje en América. Se desconoce si madre e hijo han tenido contacto alguno, pero viendo su reacción al ser preguntado por una posible felicitación de la tonadillera, todo apunta a que su relación sigue tan fría como siempre.

Pero esta cuestión no ha sido la única que ha marcado el cumpleaños del Dj pues, tal y como él mismo ha comunicado en sus redes sociales, esta noche ha tenido que trasladarse hasta el hospital de urgencias tras sufrir un cólico nefrítico. Un regalo de cumpleaños nada agradable con el que ha vuelto a quedar constancia de que la salud del hijo de Isabel Pantoja no es su punto fuerte. Sin embargo, ya se encuentra en casa recuperándose y su única intención en el día de hoy es soplar las velas con la gente que más le quiere.

Así lo ha comunicado a las cámaras de Gtres. «Jodido», ha respondido al ser preguntado por el último parte de su salud. Aunque todo ha quedado en un susto, lo cierto es que todavía le dura la molestia: «No veas cómo duele eso». Un revés que no le impedirá celebrar uno de los días más especiales del año, el último antes de cumplir cuatro décadas. Y es que, aunque con su familia materna continúa la tensión, el Dj ha conseguido formar la suya propia de la que no puede estar más orgulloso.

Con motivo de sus 39 vueltas al sol, Kiko soplará las velas junto a sus hijas y a su pilar fundamental, Irene Rosales. Y ya tiene claro el deseo que va a pedir: «Cumplir muchos años más. Y salud, mucha salud que me hace falta, que estoy hecho polvo. Prefiero salud que dinero». Un intercambio de palabras de lo más agradable con la prensa en el que no ha dudado en contestar a todas -o casi- las preguntas. No obstante, cuando se ha cuestionado si Isabel Pantoja se había puesto en contacto con él para desearle un feliz cumpleaños, el Dj ha hecho caso omiso y se ha intentado despedir de los reporteros dando las gracias.

Pero todavía quedaba una última pregunta. Bien es sabido que, pese a sus esfuerzos por arreglar la relación con su hermana Isa, entre ellos la cosa está más rota que nunca. Tanto es así que, incluso, la colaboradora de Telecinco ha anunciado que se casará en los próximos meses y que, por supuesto, su hermano no está entre los nombres de la lista de invitados. Una noticia que no le habría sentado nada bien al Dj ahora que quiere acercar posturas con ella, por lo que al ser preguntado por este enlace familiar se ha limitado a decir: «Enhorabuena. No, no voy a ir».

Mientras la relación con su hermana sigue en stand-by, la de su prima parece que remonta. Aunque desde hace tiempo no se les ha visto juntos y la televisiva ya no saca la cara por el Dj de forma pública, esta no ha dudado en felicitarle por su cumpleaños con tres fotografías de pequeños y un texto muy emotivo: «Que pases un bonito día. Que te pasen millones de cosas bonitas. Siempre serás mi hermano. Gracias por los sobrinos que me has dado. Te quiero».