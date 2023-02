La curiosa motivación 2.0 de Kiko Rivera en su lucha contra la báscula

Desde que sufriera un ictus el pasado 21 de octubre, que lo obligó a permanecer ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la vida de Kiko Rivera (39) ha dado un giro de 180º. Atrás han quedado los malos hábitos del Dj, al menos de cara a la galería, pues, además de dejar de fumar, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP habría decidido cambiar sus hábitos en cuanto a la alimentación y el deporte se refiere. «He dejado de fumar, como muy sano y hago deporte a diario. Además, estoy en tratamiento con mi fisioterapeuta y he empezado un tratamiento con mi psicóloga», aseguró hace algunas semanas durante su participación en La Resistencia, el programa de Movistar+ que conduce David Broncano.

«Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo», añadía. Algo que ya estaría dando sus frutos. Fue él mismo quien a través de su perfil de Instagram, confesó este lunes a su más de un millón de seguidores, cuántos kilos ha perdido desde el trágico episodio. «Diez kilitos perdidos ya. Objetivo 80 kilos», expresó al tiempo que enseñaba a cámara el resultado que marcó de la báscula: 89,45 kilos.

Unas palabras que irían motivadas, entre otras cosas, por los últimos post en la ya citada red social del hijo de Isabel Pantoja. Y es que, es cuanto menos curioso, que las últimas instantáneas del cantante de Tu y yo, Chica Loca o Por un besito, no sean actuales, si no que formen parte de la época en la que el sevillano copó todos los titulares de la crónica social por un notable cambio físico consecuencia de someterse a una intervención quirúrgica para colocarse una banda gástrica. «De un año para otro gracias a la @clinicabruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en solo 1 año», decía Kiko entonces.

Gracias a esta banda, Kiko llegó a perder 42 kilos en solo un año. No obstante, tuvo que retirársela en agosto de 2021 por problemas gástricos. «Por problemas de salud hemos tenido que sacarla. Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago», expresó el DJ poco después de la intervención.

A la perdida de peso se suman otros dos cambios en la vida de hijo de Paquirri: su regreso a los escenarios, y la intención de reconciliarse con su madre tras años de reproches públicos por los bienes materiales del legendario torero tal y como desveló en El show de Bertín, espacio conducido por el propio Bertín Osborne en Canal Sur en pasado 27 de enero. «Necesito que mi madre me dé un abrazo»

Un día más tarde, el 28 de enero, Kiko retomó su agenda laboral y volvió a los escenarios. Lebrija fue el lugar elegido para su ansiada vuelta. «Llega mi momento más ansiado. Hoy estoy de vuelta en lo que más amo. Hoy volveré a sentir el calor de la gente. Hoy volveré a sentir vuestros corazones a 128 bpm. Hoy es un día grande. Hoy reventamos Lebrija», escribía visiblemente emocionado en sus redes sociales.