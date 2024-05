El motivo real por el que Isabel Pantoja no fue a la comunión de su nieto

El pasado fin de semana, Isa Pantoja vivió un momento muy especial al celebrar la comunión de su hijo. Pese a que intentó llevar con discreción todo lo relacionado con esta cita a medida que han ido pasando los días se han ido conociendo más detalles al respecto.

Uno de ellos es que su madre, Isabel Pantoja fue, sin duda, una de las grandes ausentes. No es de extrañar que la tonadillera no haya asistido dado que la relación con su hija cada vez es más distante.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Este martes, 14 de mayo, Alexia Rivas ha explicado durante su intervención en Vamos a Ver, el verdadero motivo por el que la intérprete de Marinero de luces asistió a la comunión de su nieto. De esta manera, ha afirmado que «Isabel no estaba invitada». Tal y como ha contado la periodista, «cuando no te preocupas por tu nieto, ni por el colegio, ni por el médico, ni por las notas… Reniegas para todo. No tenía lógica invitarla».

Es por eso por lo que Isa no ha tenido la iniciativa de mandar una invitación a su madre. En esta misma línea, y tal y como comentó Carmen Borrego en Así es la vida, «su hija ha intentado acercarse millones de veces, nunca jamás en la vida Isa ha negado a su madre que vea a su nieto. Si hubiera visto a su nieto, que hubiera sido lo normal, debería haber ido a la primera comunión».

Isabel Pantoja en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Otra gran ausencia

Además de la ausencia de Isabel Pantoja, hubo otra que también llamó la atención, la de Anabel Pantoja. Mientras que la de Isabel era previsible, así como la de Kiko Rivera e Irene Rosales, la de Anabel ha resultado más extraña porque ella siempre ha ido a acontecimientos familiares como la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno.

Pero tal y como ha dicho Alexia Rivas en Telecinco, esta vez un compromiso laboral le habría impedido ir a la cita. La comunicadora ha contado que «se iba a Estados Unidos al día siguiente de la comunión». Actualmente, la influencer se encuentra en Nueva York atendiendo a un trabajo.

Isa Pantoja en el plató de ‘GH DÚO’. (Foto: Mediaset)

Alberto Isla en la celebración

Por otro lado, también se ha podido saber que la ex pareja de Isa Pantoja y padre del protagonista de la jornada sí estuvo presente. A pesar de que no terminaron en buenos términos debido a las polémicas que les envolvieron, con el paso de los años han conseguido que su relación sea cordial por el bien del hijo que tienen en común.