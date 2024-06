Estalla la guerra entre Agustín Pantoja y Mariló de la Rubia: “Está celoso"

Isabel Pantoja y su hermano Agustín nunca han ocultado su excelente relación frente a las cámaras. La tonadillera le ha considerado como su mano derecha tanto dentro como fuera de los escenarios y lo ha hecho saber siempre que ha tenido oportunidad. Sin embargo, tras conocerse el embarazo de Anabel Pantoja y en plena gira por España, la relación fraternal podría estar desestabilizándose por un motivo que tiene nombre y apellidos: Mariló de la Rubia. Así lo han avanzado desde el programa TardeAR, donde han asegurado que la amistad entre la cordobesa y la artista no estaría sentando del todo bien a Agustín.

«La guerra entre Mariló y Agustín acaba de estallar. Y la gran afectada es la propia Isabel Pantoja», comenzaba a decir Leticia Requejo desde el plató de la cadena de Fuencarral. Tal y como recogía la periodista, Agustín habría tenido diferentes «feos y malas contestaciones» hacia Mariló, llegando incluso a darle órdenes, algo que no ha sentado nada bien a la cantante. Según la colaboradora, el hermano de la tonadillera habría llegado a pedir a Mariló no ser amable con la prensa y no fotografiarse con los fans por un único motivo: que no destaque mediáticamente frente a Isabel. «Tiene celos de su relación de amistad», añade Requejo.

Leticia Requejo en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Lo ocurrido el pasado 25 de mayo en Zaragoza habría sido un punto de inflexión en la relación entre Agustín y Mariló, según la periodista mencionada. Después del show de Isabel ofrecido en la capital de Aragón, la cantante se fue a cenar con los seres queridos que le acompañaron durante la jornada, entre los que se encontraba Mariló. En ese momento, Agustín toma la decisión de que su hermana y su amiga se desplacen en coches diferentes hasta el restaurante, algo que sienta muy mal a la cordobesa, hasta el punto de que decide ausentarse de la velada y regresar a su tierra natal. Esta situación ha empeorado aún más la relación entre hermanos, ya que Isabel también se mostró en contra de las directrices de Agustín, según Requejo. «La cantante está harta y está empezando a abrir los ojos», añadía.

Mariló de la Rubia e Isabel Pantoja en Córdoba. (Foto: Gtres)

Pese a todo lo ocurrido, lo cierto es que los inicios de la relación entre Agustín y Mariló siempre han sido un gran misterio. Se conocieron el 30 de agosto del año 2000 a la salida de la estación de Córdoba y hasta 23 años después no volvieron a protagonizar ninguna imagen juntos, la cual fue, casualmente, en la misma ciudad.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín. (Foto: Gtres)

A partir de ahí, las siguientes ocasiones en las que pudimos verlos juntos dejaban en evidencia que mantenían una buena relación de amistad. Hasta ahora, que parece que todo ha estallado por los aires después de que Mariló protagonizará numerosos titulares del país como la nueva mejor amiga de Isabel Pantoja, adquiriendo un protagonismo mediático que no ha gustado en exceso al hermano de la tonadillera. Tanto es así, que no ha facilitado que asistiera al último concierto de la artista en Mérida, según confirma Antonio Rossi. ¿Será esta nueva guerra el motivo definitivo para que Isabel y Agustín terminen distanciándose?