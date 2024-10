Desvelan el gran cambio que ha dado Antonio Tejado tras su conflicto con María del Monte

El 9 de febrero de 2024 es una fecha que Antonio Tejado no podrá olvidar nunca. Aquel día fue detenido tras su presunta relación con la operación Abgena, una trama que le ha quitado el sueño a María del Monte en más de una ocasión. La artista sufrió un robo en su casa de Sevilla mientras ella estaba dentro junto a su mujer, la periodista Inmaculada Casal. Las consecuencias fueron demoledoras y todavía generan bastante interés mediático.

Antonio Tejado fue investigado y entró en prisión preventiva. Después de tres su abogado logró que obtuviera la libertad hasta que se celebre el juicio. Según una investigación realizada por el periodista Luis Rollán, el andaluz está mucho más tranquilo. Ha cambiado de vida, ha decidido dar la espalda a la prensa e incluso está planteándose salir de Sevilla y empezar de cero en Alicante.

Reportaje sobre Antonio Tejado. (Foto: Telecinco)

María de Monte no ha acusado a su sobrino en ningún momento, al contrario. Siempre ha defendido su presunción de inocencia y se ha mostrado cauta al hablar del tema. La cuestión es que por asuntos judiciales ha optado por estar lejos de él. Llevan sin tener relación desde que se produjo todo, pero Luis Rollán asegura que el núcleo duro de la familia está al lado de Antonio.

Los planes de Antonio Tejado

No fueron pocos los que aseguraron que Antonio Tejado iba a dar una entrevista cuando saliera de la cárcel. Lejos de ser así, el ex colaborador de Telecinco ha demostrado que no tiene interés en llamar la atención de los medios. Por ese motivo no ha dado declaraciones desde que consiguió la libertad.

Antonio Tejado en Sevilla (Foto: Gtres)

El programa Fiesta ha logrado dar un paso más publicando un reportaje donde analiza el nuevo presente del andaluz. «Hace una vida muy tranquila», asegura Luis Rollán en su reportaje. Sale fuera a desayunar y en ocasiones se deja ver comiendo en algún restaurante, pero cada vez pasa más tiempo lejos de Sevilla. La fecha de su juicio se ha retrasado y hasta debe ir a firmar al centro penitenciario, pero cuando puede se escapa a Alicante.

«Me cuentan que la familia está apoyando a Antonio», recalca Luis Rollán. El tertuliano ha tenido ocasión de hablar con dos de las ex parejas más mediáticas de Tejado: Candela y Alba. Ambas dieron una entrevista en televisión después de la mediática detención del sevillano y se dijo que iban a recibir una demanda. Sin embargo, todavía no han recibido ninguna notificación.

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Candela no quiere saber nada del tema, pero amablemente me ha contestado. En su momento salieron rumores de una posible demanda y ella me dice que a día de hoy no le ha llegado nada. También he habaldo con Alba. En honor a la verdad, ella se quejaba de la falta de preocupación de la persona que tienen en común y eso ha cambiado», explica Luis Rollán.

Teniendo en cuenta las últimas informaciones, queda claro que el entorno está al lado de Antonio. Este habría aprovechado dicho apoyo para recuperar el tiempo perdido y para acercarse a los pequeños de la casa. La que de momento no se ha pronunciado sobre el gran cambio de Tejado es Rosario Mohedano, la sobrina de Rocío Jurado. Tienen un hijo en común y prefiere mantenerse al margen.