La reacción de Irene Rosales a las durísimas confesiones de su cuñada, Isa Pantoja

Irene Rosales ha reaccionado al durísimo testimonio que ha ofrecido Isa Pantoja durante su última entrevista en televisión. La sevillana ha optado por guardar silencio. No quiere entrar en esta guerra mediática y se ha negado a contestar a las preguntas que le ha planteado un reportero que estaba esperándola en su residencia de Castilleja de la Cuesta.

Chabelita ha puesto encima de la mesa un relato que no ha dejado indiferente a nadie. Ha señalado a Kiko Rivera para que todo el mundo entienda el tormento que vivió cuando era niña. «Fue mi hermano el que llamó a mi madre para contarle que este chico y yo habíamos entrado en su casa sin su autorización. Yo recuerdo que entonces ella se vino hacia mí insultándome y diciéndome de todo», ha explicado en el programa ¡De Viernes!, un espacio presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

La reacción de Irene Rosales. (Foto: Gtres)

«Pero el cabreo realmente era porque yo tenía un teléfono escondido, algo que yo negué, aunque lo tenía guardado en unas botas de pelo». Según cuenta, Kiko quiso darle una lección para descubrir donde guardaba el aparato. Su relato está en boca de todos, pero Irene Rosales ha optado por no hacer declaraciones al respecto.

La imagen publica de Kiko Rivera está muy dañada. El DJ tampoco quiere comentar nada, aunque sí ha reaccionado al descubrir que Anabel Pantoja ha dado a luz. Ha tenido un gesto cariñoso con su prima mientras España se ha posicionado al lado de Chabelita. La situación no es favorable, quizá por eso Irene no quiera participar en el escándalo.

El silencio de Irene Rosales

Todos los programas de corazón que Telecinco emite el fin de semana han tocado esta noticia. La mayoría de colaboradores se han posicionado al lado de Isa, quien ha asegurado que se ha puesto en manos de profesionales para sanar las consecuencias de todo lo que vivió en el pasado.

Kiko Rivera e Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

La hija de Isabel Pantoja asegura que nunca le había contado a nadie lo que le supuestamente le hizo Kiko Rivera, por eso no sería de extrañar que Irene Rosales desconociera el conflicto. Sin embargo, esta última no está dispuesta a aclarar su papel en esta historia y se ha dedicado a hacer caso omiso a las preguntas que le ha planteado un reportero de la agencia Gtres.

¿Qué hizo Isabel Pantoja?

Kiko Rivera no ha sido el único que ha salido perjudicado del testimonio de Isa Pantoja, su madre también está en el centro de la polémica. Chabelita ha contado que le castigó cortándole el pelo a trasquilones, un episodio que ha revivido muy nerviosa y con lágrimas en los ojos.

Isabel Pantoja con gafas de sol. (Foto: Gtres)

«Mi madre empezó a zarandearme, preguntándome que dónde estaba el teléfono y como yo no se lo daba le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina». Como era de esperar, la cantante no ha respondido a estas acusaciones. Ella, igual que Irene, también ha optado por el silencio.

«Fue cuando me cortó el pelo y cuando me lo cortó me dijo: ‘te voy a devolver a Perú’. Yo me fui corriendo para mi habitación y me encerré en el cuarto de baño. Tenía mucho miedo». Chabelita ha reconocido que quería llamar a María Navarro (antigua secretaria de Isabel) para comprobar si era posible que su madre le mandase a su país de origen.