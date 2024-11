Shaila Dúrcal y Carmen Morales recuerdan su conflicto familiar para excusar a Isabel Pantoja

Shaila Dúrcal y Carmen Morales defienden a Isabel Pantoja una vez más. Las hermanas presumen hoy en día de una unión nacida tras varios enfrentamientos familiares, sobre todo durante el conflicto de Carmen y Antonio con su padre por la herencia. No en vano, no ha sido el único ya que hace unos años hubo algunas informaciones que apuntaban a un enfado entre ellas por querer interpretar a su madre, Rocío Dúrcal, en la película sobre su vida.

Las dos saben de pequeñas o grandes tensiones y de reconciliaciones. Por ello, apuestan porque Isabel Pantoja pueda reconducir la situación con su hija Isa, sobre todo ahora que va a ser madre junto a Asraf Beno. No parece una tarea sencilla, pero tanto Shaila como Carmen han hablado de ello recientemente.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales en un photocall / Gtres

Aprovechando su presencia en la X Edición de la Cena Solidaria a favor de Infancias Sin Fronteras, las hijas de Rocío Dúrcal han puesto su propio ejemplo como consejo para que Isabel Pantoja encuentre la paz con sus hijos: «Todas las familias pasan por situaciones, creo que es normal, en todas las familias pasan y lo único que desea uno es que llegue ese momento de reconciliación, de comunicación, todo se basa en la comunicación y en todo eso. Nosotros hemos pasado por esas etapas y creo que es normal, lo más importante es salir más fuerte».

No obstante, ellas defendieron que nunca hubo problema alguno: «Hay que ser positiva y reírse de estas cosas que salen. Nos hizo mucha gracia, porque estas cosas suceden, pero no hay que crear malos entendidos. Yo siempre defiendo mucho la carrera de periodismo y no hay que hacer esas cosas, porque confundes a la gente y tenemos cosas maravillosas que comunicar siempre, y ya sabéis que tenemos muy bonita relación con vosotros», comentaron hace algunos meses.

Ese apoyo a Isabel Pantoja es sólido y se cimenta en momentos como el vivido el pasado mes de septiembre por Shaila. La cantante se subió al escenario junto a la madre de Kiko Rivera para deleite de su público, algo que no olvida, pero que también le deja un mal sabor de boca por lo que vino después: «Lo pasamos muy bien y mira ahora qué triste, estuve en Valencia y de repente todo esto que ha pasado, desde aquí aprovechar para mandar el amor y el cariño para la gente que esté afectada por esta Dana o Danas, ya no sé si son múltiples».

Isabel Pantoja y Shaila Dúrcal. (Foto: Gtres)

Siguiendo con la estela de artistas, Shaila y Rocío Dúrcal han confesado que ya apenas escuchan la música de su madre porque les produce una nostalgia lógica: «Antes sí, ahora ya menos, nos da ternurita. Como todo el mundo la recuerda siempre, no hay día que pase que no nos hablen de ella, no nos pregunten, la querían y la quieren, es una forma bonita de tenerla siempre cerca», desvelan las hermanas en su último evento.