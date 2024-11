Se van a cumplir dos semanas desde que ocurrió la tragedia por la DANA, el fuerte temporal que azotó con fuerza la Comunidad Valenciana y que dejó a su paso más de 200 fallecidos, un número desconocido de desaparecidos, así como cuantiosos daños materiales. Una de las localidades más afectadas fue Chiva, enclave en el que la familia de Enrique Ponce tiene un bar que funcionaba como peña de su hijo. Ha sido precisamente este local el que ha sufrido las consecuencias de la citada catástrofe natural. «Han perdido recuerdos familiares de generaciones», señaló una vecina del municipio a LOOK hace unos días. Ahora, Emilio, padre del torero, ha concedido una entrevista.

Al ser preguntado sobre si tenía cosas de Enrique en el bar, Emilio ha dicho que sí. «Yo no he entrado todavía, no sé si se ha salvado alguna cosa. Había un traje, unos trajes, y fotografías y cosas… Había bastante cosas, porque al principio él siempre estuvo, tenía allí su peña y sus cosas cuando Enrique estaba más por aquí en aquellos tiempos», ha contado.

Emilio Ponce, padre de Enrique Ponce. (Foto: Gtres)

«Entró por esta puerta y por la otra, la planta baja está toda destrozada. Todos los muebles y todo lo que había, la han ido sacando y a la basura todo», ha revelado Emilio Ponce sobre cómo el agua entró en el bar y destrozó todo a su paso. «Aquí ayuda no ha faltado, nos ha ayudado toda la gente que se ha volcado desde muchos sitios, desde otros pueblos, de fuera…», ha añadido.

Emilio Ponce también ha revelado que el diestro se desplazó hasta Chiva. «Mi hijo antes de irse, que torea precisamente esta tarde, estuvo aquí y vino a vernos, a ver qué había pasado y luego ya, en el mismo día que vinieron, se fueron ya para Madrid que hoy toreaba», ha explicado.

Emilio Ponce y Enriqueta Martínez en Valencia. (Foto: Gtres)

«A lo hecho pecho que dice el refrán. Lamentaciones ya no caben ninguna, o sea que esto es lo que hay y lo que venga aguantaremos podamos y ya está (…) Ánimo tenemos siempre…», ha terminado diciendo antes de finalizar la conversación.

Emilio Ponce y Enriqueta Martínez paseando. (Foto: Gtres)

Enrique Ponce se pronuncia

Enrique Ponce siempre ha hecho gala de su habitual discreción en todo lo relacionado con su esfera personal, sin embargo, tras lo ocurrido por la DANA, aclaró que sus padres se encontraban bien. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras su viaje a Perú, el torero aseguró que «gracias a Dios» sus progenitores estaban bien. Además, Ponce expresó que estaba dispuesto a hacer «todo lo posible» por ayudar a las comunidades afectadas por la tragedia. «Mi solidaridad con la Comunidad Valenciana y con los de Albacete, y con mi pueblo en especial, Chiva. Es todo muy triste», expresó. Con estas palabras, el diestro se pronunció dejando así a un lado su perfil hermético.