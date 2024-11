Los VIII Premios Woman se llenan de cariñosos mensajes en recuerdo a las víctimas de la DANA

Madrid siempre ha sido un lugar lleno de fiestas glamurosas con cenas y presentaciones cada día de la semana (salvo los viernes que era día que siempre se respetó por aquello de que la gente se iba el fin de semana). Hubo un parón con la crisis económica que después pareció emerger. Nunca como antes, pero lo hizo. Después llegó la pandemia con sus restricciones y, poco a poco, todo se fue normalizando. Pero la DANA lo ha vuelto a sacudir todo y, aunque hay que seguir adelante, nadie se sustrae a la tragedia y todo lo que se celebra tiene un recuerdo muy presente, emotivo y vivo. Si los españoles se caracterizan por su solidaridad, sus fiestas no iban a ser menos. Todo en la fiesta de la revista estuvo impregnado de un recuerdo cariñoso hacia las víctimas. Todo un acierto no mirar hacia otro lado y recordar que, aunque la vida sigue, la tragedia sigue importando.

El acto, presentado por Nieves Álvarez, comenzó con la proyección de unas duras imágenes de Valencia que enmudecieron todas las filas de asistentes. Un acto de valentía entre tanto paillet: atreverse a proyectar lo que es una realidad: España tiene que seguir viviendo y haciendo su vida pero sin olvidarse de lo que ha pasado. La fiesta de los VIII Premios Woman así lo hizo y se agradece.

La convocatoria tuvo lugar, como cada edición y esta ha sido la VIII en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá, donde cientos de personas disfrutaron de una reunión donde se vieron caras conocidas como Carmen Lomana o Antonia Dell´Ate, expertas ambas en llegar, posar y desaparecer. Imposible compartir con ellas un canapé y departir sobre qué les ha gustado más de la fiesta. Una fiesta que tuvo, por supuesto, un gran protagonista en el cóctel posterior a los premios en la gastronomía de uno de los grandes protagonistas, ya que el chef del Casino, es Paco Roncero con 2 Estrellas Michelín.

El acto comenzó con las palabras de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica quien tuvo las primeras palabras emotivas de la noche: «Cuesta encontrar consuelo ante tanta desgracia, hemos de quedarnos con la entereza del pueblo valenciano que no se rinde. Nuestro cálido homenaje para ellos porque no están solos». Los premios Woman, recordó «reconocen a las personas que se implican en la sociedad a través de diferentes valores, nuestra revista lleva 32 años siendo un referente en publicación mensual femenina y estos premios se fijan en aquellas personas que, de una forma o de otra, hacen cosas valiosas para la sociedad».

Premio Diseñadora Española: Isabel Sanchis

Valenciana, 68 años, estudió en la escuela de artes y oficios donde dio clases de corte y confección. En 1996 presentó su primera colección, empezando a trabajar con tiendas próximas a su casa, llegando enseguida los éxitos a nivel nacional. Recientemente inició la expansión internacional de su firma y actualmente está presente en más de 40 países como Italia, Francia, Suiza, EE.UU, Singapur, China, Panamá, Sudáfrica, Emiratos Árabes y Qatar, entre otros.

Es una presencia fija en ferias internacionales de moda en Nueva York, Barcelona y París, ciudad en la que, con motivo de su 30º aniversario en la moda, organizó un espectacular y exclusivo desfile para presentar su colección Otoño-Invierno 2020 en la Embajada de España, con asistencia de la prensa internacional y nacional, más de 300 invitados. El objetivo de Isabel Sanchis couture siempre ha sido y será magnificar la feminidad trabajando con mimo los mejores materiales y tejidos escogidos, con bordados exclusivos y un patronaje muy preciso. Es característico de la firma el arte del volumen, las flores, los plisados y la silueta femenina, señas de identidad que siempre aparecen en sus colecciones.

Premio 40 años de carrera: Judit Mascó

Judith Mascó en los premios Woman 2024. (Foto: Gtres)

Hacen falta pocas presentaciones para una de nuestraas modelos internacionales más y mejor consolidadas. Judit Mascó, Barcelona, 56 años, comenzó con 13 años su profesión y, desde entonces, no ha parado. Estudió en la Escuela de Modelos Francia y pronto empezó a desfilar en Milán, París y Nueva York. Enseguida fue imagen de marcas tan potentes como Armani, Dolce &Gabbana, Valentino, Max Mara o Carolina Herrera.

Recibió el premio de manos de la directora de Woman, Mayka Sánchez, recordando que «ser modelo es como ser futbolista, desde que empiezas ya te preguntan qué harás cuando dejes de ser modelo», pero, agregó «los tiempos han cambiado, diría que desde unos diez años las cosas han mejorado mucho para las mujeres, los tiempos nos están ayudando y os digo de verdad que, a mis 55 años tengo más trabajo que nunca y eso es porque las marcas han empezado a entender que hay un mundo más allá de tener 25 años».

Premio Estilo: Kelly Rutherford

La actriz, natural de Kentucky, Estados Unidos, es a sus 56 años, además de una célebre intérprete por sus papeles en Gossip Girl y Melrose Place, un icono de estilo como demostró hace unos días en Nueva York en un evento en el exclusivo barrio del Upper East Side donde lució un maravilloso diseño de de la colombiana Johanna Ortiz, que viste a personajes como Carolina de Mónaco, Rania de Jordania, Máxima de Holanda, Sassa de Osma, Tamara Falcó o Meghan Markle. Ha sido bautizada como la reina más absoluta del lujo silencioso.

Kelly Rutherford en los premios Woman. (Foto: Gtres)

Premio Diseñadora Internacional: Sandra Choi (Jimmy Choo)

Sandra Choi en los premios Woman. (Foto: Gtres)

La diseñadora británica de origen asiático, 52 años, es la directora creativa de la prestigiosa firma británica de lujo, Jimmy Choo, especializada en zapatos y accesorios, desde 1996, trabajando con Tamara Mellon, una de sus co fundadoras. Probablemente una de las premiadas más esperadas de la noche, en su «muy británico acento» dio las gracias de una manera tímida y fugaz pero que levantó todos los aplausos del mundo cuando aseguró que «el único secreto del éxito es dejar a los sueños vivir».

Premio Compromiso: Pina Sánchez (Nuevo Futuro)

Pina Sánchez en los premios Woman. (Foto: Gtres)

Pina Sánchez es la la presidenta de la Asociación Nuevo Futuro que es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1968 y declarada de utilidad pública en 1972. Su misión es la protección y desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Fue creada por Carmen Herrero de Garralda, en compañía de otras diez personas para ofrecer cobertura en forma de hogares a niños desprotegidos y carentes de un ambiente familiar.

Con 50 años de trayectoria, son la organización que gestiona el mayor número de Hogares tutelados de España. Su intervención fue de las más emotivas por su compromiso con los hogares que sustentan desde hace décadas. «Nuestro mayor compromiso es que los niños y adolescentes que acogemos hasta que tienen 18 años, vivan teniendo todas las oportunidades para que puedan enfrentarse el día de mañana a un futuro seguro».

Premio Gastronomía: Begoña Rodrigo

Valenciana, 48 años, se mostró profundamente emocionada por lo sucedido en su tierra. Recordó la solidaridad de todos pero hizo hincapié en la de los cocineros. «Me he dado cuenta de que mi profesión es la mejor del mundo». Recordó que con la carrera de ingeniería terminada «me fui al extranjero y tuve que trabajar limpiando hoteles hasta que terminé en una cocina donde me pusieron un delantal que ya nunca me saqué». «Estoy muy orgullosa de ser un referente para muchas mujeres que aspiran a ser grandes referentes en la alta cocina porque somos todavía pocas y quiero decirles que hay esperanza».

Premio Actriz: Blanca Suárez

Blanca Suárez en los premios Woman 2024. (Foto: Gtres)

Blanca Suárez, Madrid, 36 años, suma un nuevo galardón a su exitosa y consolidada carrera. Con dos Ondas en su haber como mejor actriz por El Barco (2011) y Lo que habitan sus ojos (2017), es ya una imprescindible en el panorama cinematográfico español tanto en series como el películas. Muy a su pesar es también noticia habitualmente en las páginas del corazón.

La actriz quiso dejar claro que «no hay que escuchar siempre halagos, es importante rodearte de personas que te digan la verdad cuando esta es necesaria, aunque no sea lo que quieras oír».

Premio Deporte: Desirée Vila

Desiree Vila en los premios Woman. (Foto: Gtres)

Desirée Vila es una joven gallega de 26 años atleta paralímpica cuya vida es un ejemplo a seguir. Una negligencia médica hizo que le amputaran su pierna derecha, un hecho que no ha impedido que siga entrenando con ímpetu y ganas como ha venido demostrando en los últimos años.

«La mala suerte no se elige, pero sí puedes elegir transformarla en buena», comenzó su discurso. «La buena suerte es pertenecer a una sociedad como la española que se vuelca en los afectados por la DANA, o pertenecer a una familia como la mía que nunca me sobreprotegió».

Premio Música: Manuel Carrasco

Manuel Carrasco y Almudena Navalon en los premios Woman. (Foto: Gtres)

Manu Carrasco, onubense, 43 años, OT lo lanzó a la fama en la edición de 2002 y, desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos. Tiene en su haber ya nueve discos y un Premio Ondas en el 2016. El 29 de junio actuó en el Santiago Bernabéu, llenándolo y para cerrar su gira Flecha y Corazón Mi última flecha. El show hizo todo un repaso a su trayectoria con invitados como Malú, Camilo y Niña Pastori, siendo el primer español en hacer Sold Out en cuanto sus entradas se pusieron a la venta en el campo del Real Madrid.

Fue el único chico galardonado en unos premios con nombre de mujer, hecho que no pasó por alto: «Me siento muy honrado en ser el único hombre en estar en estos premios esta noche y agradezco este premio porque siempre sentí que empecé perdiendo y, a partir de ahí, vas ganando». Culminó agradeciendo a la organización que «la música esté presente en estos premios porque es siempre nuestra mejor compañera».