La romántica dedicatoria de Enrique Ponce a Ana Soria en la Plaza de Toros de Almería

Enrique Ponce se encuentra completamente volcado en su despedida de los ruedos. El torero está cumpliendo con una extensa agenda de corridas en las que recibe constantes ovaciones por parte de sus fieles seguidores. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, destaca Ana Soria, la joven con la que mantiene una relación sentimental desde hace cuatro años. En los últimos días, como muestra de agradecimiento, el diestro no ha dudado en dedicarle públicamente una romántica dedicatoria que no pasó desapercibida para ninguno de los presentes.

Tal y como ha trascendido, todo ocurrió el pasado miércoles 21 de agosto, cuando el ex marido de Paloma Cuevas participó como cabeza de cartel en la primera corrida de la feria de Almería. Después de finalizar una de las partes iniciales de la jornada taurina, Ponce hizo el mítico ‘paseíllo’ que culminó quitándose el capote y dejándolo en la barrera donde se encontraba su pareja. Más tarde, justo antes de empezar el último tercio, el torero, visiblemente emocionado, se acercó nuevamente al asiento de Soria y le dedicó unas emotivas palabras.

Ana Soria y Enrique Ponce paseando de la mano en El Puerto de Santa Maria, Cádiz. (Foto: Gtres)

«Despedirme en tu tierra, aquí, en Almería, es una enorme ilusión para poder demostrarnos nuestro amor», pronunció Enrique, según ha podido saber Libertad Digital. Siguiendo la información aportada por el medio mencionado, quienes escucharon esta dedicatoria interrumpieron el momento entre gritos y ovaciones que duraron hasta tres minutos: «¡Torero, torero! Almería y Ponce», decían.

Enrique Ponce , en Nimes. (Foto: Gtres)

Así, Enrique Ponce está poniendo el broche final a su carrera como torero con una gira que está dejando para el recuerdo momentos históricos. Cabe recordar que hace unos años, el diestro abandonó los ruedos de manera indefinida pero, ahora, la decisión está tomada y será el próximo 9 de octubre cuando salga por última vez a torear. Como no podía ser de otra manera, se cortará la coleta en Valencia, su tierra natal y de seguir todo como hasta ahora, la mujer que ha conseguido conquistar su corazón volverá a sentarse en la primera fila para brindarle todo su apoyo en una jornada tan importante como la de su retirada.

Ana Soria, fan incondicional de Enrique

Más allá de haberse convertido en una de sus fieles acompañantes durante su última gira, Ana Soria también ha utilizado las redes sociales, en más de una ocasión, para expresar el profundo amor que siente hacia Enrique Ponce. Sin ir más lejos, antes de que comenzara la última agenda de corridas del torero, la joven confesó a sus seguidores de Instagram lo emocionada que estaba por ver a su chico vestido de traje de luces de nuevo: «Se me acelera el pulso cuando pienso en lo poquito que queda… para verte brillar de nuevo», escribía el pasado mes de abril.

Tan solo un mes después de esta declaración de amor, la revista Diez Minutos publicó en exclusiva que la pareja había decidido dar un paso más en su relación. Y es que según el medio citado, se darán el «sí, quiero» la primavera del próximo 2025. No obstante, por ahora, no ha habido ninguna confirmación por parte de los protagonistas de la noticia.