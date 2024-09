Enrique Ponce dice adiós a Las Ventas rodeado de famosos: de Ana Soria a Isabel Díaz Ayuso

Enrique Ponce ha puesto el broche de oro a su brillante trayectoria con un espectáculo que ha tenido lugar en la plaza de toros de Las Ventas. Hasta allí se han desplazado rostros tan conocidos como Isabel Díaz Ayusdo o Ramón García, pero hay que hacer una mención especial a Ana Soria. La joven siempre ha intentado estar apartada del foco mediático, aunque ha hecho un esfuerzo para arropar a su novio en esta jornada tan especial.

Enrique Ponce lleva más de tres décadas demostrando su arte en el mundo del toro. Considera que ha llegado el momento de decir adiós y ha organizado una gira por distintos puntos de España para despedirse de sus seguidores. También tiene pensado viajar a Latinoamérica, pues su buena reputación ha cruzado fronteras y es conocido a nivel internacional.

Ana Soria en Las Ventas. (Foto: Gtres)

El maestro ha desorejado a un toro de San Pedro ante la atenta mirada de sus queridos admiradores. Ana Soria no ha perdido detalle. La joven ha estado muy pendiente de todo e incluso ha sacado su teléfono móvil para hacer unas llamadas, quizá para informar de cómo estaba siendo la corrida. Ponce ha comprobado una vez más que puede contar con el respaldo de su pareja.

Isabel Díaz Ayuso arropa a Ponce

Isabel Díaz Ayuso en Las Ventas. (Foto: Gtres)

La presidenta de la Comunidad de Madrid hace muchos esfuerzos por dar visibilidad a la cultura española. Esa es la razón por la que se ha desplazado hasta Las Ventas. El torero de Chiva es uno de los profesionales más destacados de su generación, por eso lo que ha sucedido en la capital es tan importante. La Puerta Grande se ha abierto para despedir a un mito, una leyenda cuya carrera ha servido de ejemplo para muchos.

El ex marido de Paloma Cuevas no le ha estado solo, le han acompañado David Galván y el joven Samuel Navalón. A lo largo de su trayectoria ha tenido tiempo de hacer grandes amistades, tanto dentro como fuera de la tauromaquia. Es una persona muy querida, de ahí que haya tantos famosos que no se hayan querido perder este evento tan especial.

Pepín Lira, Javier Conde y Ramón García

Pepín Lira, Javier Conde y Ramón García en Las Ventas. (Foto: Gtres)

El callejón de Las Ventas se ha llenado de estrellas. Ramón García es un gran admirador a los toros, así que su presencia en el adiós de Ponce estaba más que justificada. El presentador ha pasado un rato muy agradable e incluso ha posado con Javier Conde y con Pepín Lira.

El novio de Ana Soria ha comprobado una vez más que es una persona muy querida por la afición. Hay que hacer una mención especial a la presencia de José Ortega Cano.

El apoyo de José Ortega Cano

José Ortega Cano en Las Ventas. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano también ha hecho historia en el mundo del toro, por eso está muy presente en todo lo que tiene que ver con el tema. Su visita a Las Ventas es importante. De un tiempo a esta parte su recorrido mediático es más discreto, pero aparece en ocasiones señaladas. Tenía que arropar a Enrique Ponce en su último espectáculo madrileño, así que ha puesto rumbo hasta la citada plaza. Allí ha coincidido, entre otras personas, con Adolfo Suárez Illana y con Isabel Flores Santos-Suárez.