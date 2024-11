Así es la histórica vivienda en la que Isabel Pantoja quiere que descansen sus cenizas

Isabel Pantoja vuelve a estar en el centro de la polémica. Según ha informado una conocida revista, la cantante ha cambiado su testamento para beneficiar a Agustín Pantoja. Considera que es la única persona que no le ha fallado nunca y ha querido tener este gesto con él. También ha dejado escrita su última voluntad: quiere que sus restos mortales descansen en El Rocío (Huelva). Allí tiene una casa con mucha historia que ahora está en boca de todos.

Isabel Pantoja compró su chalet de El Rocío en 2001 y lo cierto es que esta propiedad ha estado cargada de polémica desde el primer momento. Fue en este hogar donde se refugio cuando su hijo Kiko Rivera le dijo que era adicto a las drogas. Según contó el DJ en el programa Cantora, la herencia envenenada, la cantante se dedicó a cambiar las cortinas y los aires acondicionados.

La casa de Isabel Pantoja de ‘El Rocío’. (Foto: Gtres)

Siempre ha tenido debilidad por esta casa, a pesar de que únicamente se desplaza hasta allí en momentos muy concretos. Hasta hace poco Cantora era su gran refugio, pero El Rocío es un lugar perfecto para desconectar y nunca ha querido deshacerse de su casa. Tanto es así que Sergio Ramos estuvo interesado en ella, pero la artista se negó a vendérsela.

Los problemas económicos de Isabel vienen de lejos y su vivienda de Huelva le podría haber salvado de más de un apuro, pero quiere que este inmueble siga formando parte de su patrimonio. Lo cierto es que cuenta con todo tipo de comodidades y guarda una historia especial.

Un detalle con Paco, su marido

A la hora de analizar esta casa hay que destacar un detalle importante: el gesto que Isabel Pantoja ha tenido con su difunto marido. Siempre ha dicho que Paquirri ha sido y será el amor de su vida, de hecho está presente en cada uno de sus pasos importantes. Le dedica canciones en todos sus conciertos, habla de él con mucho aprecio y ha mandado construir unas rejas con sus iniciales. Las ha colocado en su vivienda de El Rocío y de esta forma siempre tiene presente al torero.

La casa de Isabel Pantoja de ‘El Rocío’. (Foto: Gtres)

La famosa propiedad de Isabel Pantoja cuenta con capacidad para 20 personas, pues tiene diez dormitorios y diez cuartos de baño. El terreno asciende a 400 metros cuadrados, los cuales están divididos en dos plantas. La parte de arriba es la zona de descanso y la parte de abajo la social. Allí han tenido lugar muchas cenas y comidas donde los amigos de la cantante han disfrutado al máximo.

Raquel Bollo, diseñadora y ex colaboradora de televisión, puede confirmar el buen ambiente que había en las fiestas de Isabel. Según han contado en Vamos a Ver, para asistir tenía que poner 3.000 euros, que servían para pagar la bebida, la comida y la música.

Una casa con mucha historia

Isabel Pantoja con Julián Muñoz en ‘El Rocío’. (Foto: Gtres)

A pesar de que la casa de El Rocío lleva el sello de Paquirri, ganó mucho peso en la crónica social gracias a otro de los amores de Isabel Pantoja. Fue en esta residencia, en 2003, cuando la artista aireó su relación con Julián Muñoz, quien por aquel entonces era alcalde de Marbella. El ex político (ya fallecido) contó en su momento que la tonadillera no dejaba que nadie comiera hasta que él llegaba de sus reuniones. Según dijo en No es la hora de la venganza, todos le esperaban y él se sentía «como un rey».

La cantante ha invitado a Huelva a toda su familia. En su momento era muy común ver a Anabel Pantoja, quien ahora se ha negado a hablar de lo que va a pasar en esta casa. Isabel quiere que su historia termine aquí. Una biografía que estará marcada por el talento, pero también por el dolor y la soledad.