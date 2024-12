La historia de Luis Cobos, el único amigo ‘vivo’ que le queda a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja no está sola. El paso del tiempo ha demostrado que puede confiar en un reducido entorno formado, entre otras personas, por su hermano Agustín. Eso sí, gran parte de sus amigos le ha terminado dando la espalda, sobre todo después de las acusaciones que recibió por parte de Kiko Rivera en 2020. Sin embargo, hay un artista que nunca le ha fallado: el director de orquesta Luis Cobos.

La tonadillera publicó el 24 de diciembre un vídeo en sus redes sociales anunciando su actuación en el Festival Starlite Christmas, un evento que se ha celebrado en Madrid durante el mes de diciembre. «Más de un mes preparando un show muy especial. Este jueves 26 de diciembre celebramos Tú serás mi Navidad», ha escrito delante de sus 461.000 seguidores de Instagram.

Isabel Pantoja con Luis Cobos y sus compañeros. (Foto: Instagram)

Llama la atención la buena sintonía que mantiene con sus compañeros. Las imágenes que ha publicado demuestran que hay mucha leyenda negra sobre ella, pues su equipo le tiene un gran aprecio. Lo curioso es que en el vídeo aparece Luis Cobos, músico que ha dado la cara por ella en una infinidad de ocasiones. Esta Navidad han compartido proyecto y han encontrado una oportunidad perfecta para pasar tiempo juntos.

La tajante defensa de Luis Cobos

A sus 76 años, Luis Cobos puede presumir de ser uno de los grandes músicos de nuestro país. Su trayectoria musical le ha llevado a lo más alto y tiene a sus espaldas una historia repleta de éxitos. En estos momentos preside la entidad de gestión de Artistas Intérpretes o Ejecutantes y ejerce de presidente de la Academia Latina de la Grabación The Latin Recording Academy.

Luis Cobos en un evento. (Foto: Gtres)

No obstante, dentro de la crónica social ha despertado el interés del público gracias a su amistad con Isabel Pantoja. A principios de diciembre, después de hacerse público los problemas de la cantante con su hija Chabelita, Cobos dio un paso adelante y afirmó: «Ella y yo somos amigos para siempre por muchas razones. Hemos trabajado juntos».

En ningún momento le tembló la voz a la hora de defender a Isabel, algo que no es muy común. «He estado en algunos de sus proyectos más importantes sobre la copla, hicimos toda la copla sinfónica, dos películas… Va a actuar en Madrid dentro de un tiempo, el día 26, y estaré por ahí porque Isabel es un ave fénix».

Una lista infinita de enemigos

Isabel Pantoja es una de las grandes voces de nuestro país, de hecho los expertos consideran que es la Reina de la Copla. El problema es que ha recibido ataques de múltiples frentes y su estado de ánimo siempre ha estado en cuestión. Sin embargo, siempre logra salir adelante y eso es lo que Luis Cobos ha puesto en valor delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

«Tendrá todos los problemas personales que ha tenido y todo lo que tú quieras, pero como artista yo la quiero y la adoro. Es un artista que representa muy bien lo que es el arte popular y la música andaluza de España. Por tanto, ahí me tenéis. En otros asuntos, además, podéis creerlo o no, yo soy muy amigo de la familia, he participado mucho con ella en casa, en todas partes y la verdad es que no tengo argumentos ni tengo otras razones para hablar de temas personales así que ahí vais a encontrar poco».

Isabel Pantoja y María de Monte de vacaciones. (Foto: Gtres)

María del Monte, Raquel Bollo, Chelo García-Cortés, Encarna Sánchez, Luis Rollán y muchos otros rostros conocidos han dado de lado a Isabel Pantoja. De una forma u otra han dejado entrever su lado oscuro, pero Luis Cobos defiende que nada es lo que parece.

Según ha informado Kike Calleja, Isabel Pantoja ha pasado la Nochebuena con su hermano Agustín, con el último productor que le ha contratado y con la familia de este último. Eso por no hablar del tiempo que ha compartido con Luis Cobos mientras ensayaba su concierto de Starlite.