Después de 18 días con su hija Alma ingresada en el hospital, Anabel Pantoja parecía ver la luz al final del túnel, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, tras el revés de salud de la pequeña, la influencer y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria después de que el diagnóstico médico de su primogénita no coincidiera con las justificaciones narradas por los mismos, intentando así conocer si las lesiones que presentaba la menor obedecen o no a una situación de violencia.

Como no podía ser de otra manera, desde entonces, la polémica está servida y los pasos tanto de Anabel como de David están siendo mirados con lupa. Es por ello por lo que las redes sociales de la sobrina de la tonadillera han sufrido una notable disminución de contenido, ya que es consciente de que las fotografías que comparte con sus seguidores se convierten acto seguido en noticia, llegando incluso a recibir aluviones de críticas por algunas de ellas. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, publicó una historia en su perfil oficial de Instagram en la que aparecían dos cervezas y un biberón sobre la mesa de la terraza de un bar. Una estampa que muchos consideraron inapropiada dadas las complicadas circunstancias que está viviendo.

Esta situación ha puesto de manifiesto que, tal vez, la que podría considerarse como principal fuente de ingresos de Anabel esté sufriendo pérdidas. Y es que, su faceta de influencer estaría viéndose afectada por el escándalo mediático que ha generado abrir una investigación en su contra y en la de su pareja por presuntos malos tratos. Así lo ha podido confirmar a LOOK Santiago de Mollinedo, CEO de Personality Media, una agencia centrada en el análisis de imagen de personajes famosos y celebridades.

El experto ha comenzado señalando que de los últimos 72 posts publicados en el perfil de Instagram de Anabel, 17 mencionan una marca, aunque sí que es verdad que destaca que es una cifra que ha ido decayendo con el paso de las últimas semanas. «Ya no resulta tan atractiva porque a los anunciantes no les gusta un entorno de ruido, no les gustan las crisis. Las marcas tienen que navegar en entornos tranquilos y naturales como ella era antes, digitalmente hablando. Y en este momento, es normal que las marcas busquen otros entornos donde su comunicación trabaje de una forma más natural», explica.

No obstante, en medio del revuelo mediático que ha generado su investigación judicial y el ingreso de su hija, Santiago de Mollinedo también ha señalado que ha experimentado un crecimiento anormal de seguidores, llegando a contabilizar hasta 70.000 nuevos a finales de enero. «La gente es muy básica. Hay una crisis y todos van a ver qué cuenta y cómo se defiende. Por eso se justifican a veces estos crecimientos que son poco entendibles», señala.

En cuanto a su imagen, el experto comenta que Anabel ya es un personaje relativamente conocido. Según los datos aportados por el mencionado, la conoce el 60% de la población, aunque si tenemos en cuenta sólo el sector femenino, esta asciende hasta el 71%. No obstante, esta gran cifra de popularidad no siempre quiere decir que vaya a ser bien valorada.

«Hemos evaluado otras variables de imagen. La confianza, la naturalidad, la cercanía… En todas estas variables, normalmente encontramos un volumen alto de suspensos. En torno al 46% de consumidores la suspenden. ¿Por qué no es tan querida? Es una marca que se ha construido en un entorno poco artificial y rodeado de crisis. Hablando de su tía, de su primo… Y con estos personajes que no tienen un entorno profesional tan reconocible, lo que sucede es que nacen de una forma más poco reconocida. Por eso, ella no tiene una imagen óptima o no es un personaje tan aspiracional para las consumidoras», aclara.

Para concluir, Santiago explica que a partir de ahora, más allá del ruido mediático que le rodea, tenía que tener cuidado con otro tema adicional. «Al superar los dos millones de seguidores, ya es un usuario de especial relevancia, donde la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) exige a los influencers que tengan un comportamiento similar al resto de medios y cumplan con la regulación. De los últimos 72 post, 17 son publicitarios, y 11 de ellos no cumplen con esta regulación, por lo que podría ser sancionada por saltarse esta norma».