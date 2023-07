La vida de Gabriela Guillén ha dado un giro de 180 en las últimas semanas. Desde que salió a la luz que iba a tener un hijo con Bertín Osborne, la empresaria se ha colocado en el ojo del huracán. Este mismo miércoles han trascendido unas imágenes que corresponden a la pasada semana, fecha que coincide con el testimonio que dio Chabeli Navarro sobre su romance con el cantante. Declaraciones en las que aseguró que el presentador de Mi casa es la tuya le obligó a abortar.

Gabriela Guillén en Madrid / Gtres

La empresaria que está viviendo una etapa de cambios ha dejado reflejada su tristeza después de asistir a una de sus primeras revisiones médicas para saber cómo está el bebé que se espera que nazca a finales de año, ya que Gaby, como la llama su entorno más cercano, se encuentra casi en el cuarto mes de gestación. Ha sido inevitable que la también fisioterapeuta se rompiera una vez ha llegado al coche, tal y como publica Semana en sus páginas.

Gabriela Guillén en Madrid / Gtres

Acudió sola sin la compañía de ningún familiar o amigo, por lo que está viviendo este episodio de su vida en la más estricta intimidad. Actualmente, Guillén y Bertín no mantienen ningún tipo de vínculo, de hecho, lo suyo nunca ha sido etiquetado como algo más desde que el pasado mes de abril se les relacionó. Como era de esperar, sobre todo, al ser un personaje anónimo esta situación le está sobrepasando. Era hace tan solo unos días cuando su amiga, Raquel Arias revelaba en Así es la vida que Gabriela había obtenido la baja.

Gabriela Guillén saliendo de un restaurante / Gtres

Unos fuertes dolores abdominales incitaron a Gabriela a acudir a un hospital. «Pensó en llamar a una ambulancia, pero no quería alarmar a nadie y esta mañana ha ido al hospital por su propio pie. Le han dicho que el estrés puede provocar estos calambres y le han dado la baja médica. No puede trabajar, debe tranquilizarse y guardar reposo», contaba Arias. Después indicaba que «está mucho mejor y los médicos ya la han tratado. Como está con la baja laboral, está mal en ese sentido, porque tiene un negocio y no puede atender a sus clientes. Pero lo que necesita es tranquilidad». «Ella quiere la salud de su bebé, quiere estar tranquila y feliz», añadía. Al margen del calvario que está viviendo, intenta hacer su vida lo más normal posible. De hecho, también ha sido vista paseando por las calles de Madrid mientras disfrutaba de una jornada de compras y respirando un poco de tranquilidad.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Por su parte, Bertín Osborne, que emitió el pasado lunes un comunicado al espacio presentado por Sandra Barneda respondiendo a las acusaciones de Chabeli, se mantiene ajeno y no se ha vuelto a pronunciar sobre su próxima paternidad. Se trataría de su sexto hijo y podría celebrar su cumpleaños, el último mes del año por partida doble.