Bertín Osborne anuncia que se ha sometido a una vasectomía y desvela qué le ha dicho su médico

Bertín Osborne y su hija, Alejandra Ortiz Domecq, han sido los primeros invitados de la nueva temporada de Emparejados. Un programa que se emite en Antena 3 y que está capitaneado por Joaquín, el del Betis, y su mujer, Susana Saborido.

Desde tiempos inmemoriales, el historial amoroso del cantante siempre ha sido objeto de interés y rumores. Por ello, una de las primeras preguntas que le ha hecho el futbolista ha estado estrechamente relacionada con sus relaciones sentimentales. «¿Tú tienes pareja ahora?», ha cuestionado el gaditano. Osborne, en un intento de desviar la atención, se ha referido a su hija: «Tú tienes, ¿no?». Pero inmediatamente, Alejandra ha reconducido la conversación dejando claro que la pregunta no ha sido para ella.

Bertín Osborne y su hija Alejandra en ‘Emparejados’. (Foto: Antena 3)

Debido a esto, el invitado no ha tenido más remedio que contestar. «No tengo, absolutamente no. Me lo estoy pasando del carayo, muy relajadito», ha comenzado diciendo. Una etapa vital que se presenta tranquila, motivada por una de sus últimas decisiones sobre su cuerpo. «Además me la he cortado», ha dicho con semblante serio y haciendo el gesto de las tijeras con su mano derecha. «¿Qué dices?», ha espetado Joaquín incrédulo para continuar repreguntando: «Espera, espera, ¿que te has cortado, qué?», ha continuado incidiendo visiblemente sorprendido y sin poder contener la risa nerviosa ante la exclusiva que estaba a punto de presenciar. «Me he cortado la coleta», ha sentenciado el madrileño. Sin salir de su asombro, el jugador del Betis ha traducido sus palabras con una frase escueta pero directa. «¿Te has hecho la vasectomía —procedimiento quirúrgico que se realiza en hombres como método anticonceptivo—?». «Vamos», ha dicho, afirmando la duda del conductor del formato.

Lo que ha deslizado el propio Bertín es que no sabe a ciencia cierta si se la han efectuado correctamente, ya que se ha enfrentado a una situación que le ha hecho dudar. «Creo que hay algo que no ha salido bien», ha desvelado poniéndose de pie y provocando un gesto de vergüenza en Alejandra, que no podía evitar taparse la cara y mirar para otro lado. «Ahora cuando hago pipí sale el chorro para allí», ha comentado inquieto y arrancando las risas del público. «He preguntado, pero me ha dicho el médico que no me preocupe, que eso volverá a coger su sitio», ha apuntado aliviado.

El último hijo de Bertín Osborne

Bertín Osborne es uno de los rostros conocidos más populares de nuestro país. A lo largo de su trayectoria, ha tenido un total de siete descendientes con tres mujeres diferentes. De su matrimonio con Sandra Domecq Williams nacieron cuatro de sus hijos: Cristian —fallecido días después de nacer—, Alejandra, Eugenia y Claudia. Fruto de la relación que mantuvo con Fabiola Martínez llegaron al mundo Kike y Carlos. Su último affaire conocido, que compartió con Gabriela Guillén, tuvo como resultado el nacimiento de David, el benjamín del clan, al que reconoció a través de un comunicado el pasado 12 de junio de 2024.

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

En relación con el menor de sus vástagos, Bertín Osborne realizó un movimiento que sorprendió a todos los consumidores del papel couché. Presentó al infante en una portada de la revista ¡Hola!. Un reportaje en el que también posaba la esteticista y madre, aunque eso sí, por separado, para no confundir a los usuarios y evitar las especulaciones de una posible reconciliación. Una decisión que desencadenó muy diversas opiniones y que el cantante justificó alegando que «no quiere que sea un niño escondido».