En medio de una la polémica que ha puesto en jaque su matrimonio, el ex futbolista Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido, han hecho una aparición pública este jueves, 20 de marzo, acaparando la atención de todos. La pareja ha acudido a un acto benéfico organizado por el Rotary Club Sevilla Corporate en los majestuosos Reales Alcázares de Sevilla, demostrando una vez más su compromiso con las causas sociales y su amor por la ciudad hispalense.

El evento, que ha tenido lugar en el emblemático palacio sevillano, ha reunido a numerosas personalidades destacadas de la sociedad andaluza. Sin embargo, todas las miradas se han posado en Joaquín y Susana, quienes, a pesar de los rumores que han circulado recientemente sobre su vida privada, se han mostrado más unidos que nunca. Con sonrisas sinceras y gestos de cariño, la pareja ha dejado claro que su relación sigue siendo sólida y que no se dejan afectar por las habladurías.

La polémica a la que nos referimos surgió hace escasas semanas, cuando se filtraron unos supuestos mensajes entre Joaquín y una conocida actriz de contenido para adultos. Éstos insinuaban una posible infidelidad por parte del ex futbolista a su mujer, lo que desató una ola de especulaciones y comentarios en diversos medios de comunicación y redes sociales. Además, a raíz de esto, Belén Esteban reveló que el deportista había pasado un apasionado fin de semana con una joven, hacía tres años. Se trata de Cristina Ruiz, ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa. Ante las palabras de La Patrona, la joven aseguró que no se ocultaron en ningún momento: «Íbamos por el pueblo cogidos de la mano, hay muchos testigos oculares», dijo. Tanto fue así que incluso le llegó una fotografía de ambos a Susana Saborido: «Sí. Su mujer se enteró. Tengo conversaciones con Susana, lo sabe todo. Me quieren callar».

Sin embargo, tanto Joaquín como Susana han mantenido una postura firme y serena ante estos rumores, optando por no alimentar la controversia y centrarse en su familia y en las actividades que realmente importan. La pareja ha llegado al evento tomada de la mano, saludando cordialmente a los presentes y posando para las cámaras con naturalidad. Durante la velada, ambos se han mostrado conversando animadamente con otros invitados y participando activamente en las actividades programadas.

