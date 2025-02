Cecilia Gómez condena la actitud de Claudia Bavel con Joaquín Sánchez

Cada vez son más los rostros conocidos los que se pronuncian sobre la polémica que gira en torno a Claudia Bavel. La creadora de contenido para adultos destapó su romance con Iker Casillas, pero no sólo eso, sino que reveló una lista de famosos con los que ha mantenido algún tipo de vínculo.

Además, un conocido programa de televisión sacó a la luz las conversaciones entre la modelo y Joaquín Sánchez. Precisamente sobre esto se ha pronunciado Cecilia Gómez en el marco de la presentación de Su Majestad, serie protagonizada por la actriz Anna Castillo.

Cecilia Gómez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo es que soy de la opinión de que las relaciones personales son íntimas, sean de la manera que sean», ha indicado en un primer momento. «No concibo que alguien que tenga una relación se tenga que saber», ha añadido. «Somos personas adultas y sabemos lo que estamos haciendo, más allá de eso es un poco buscar…», ha proseguido. «No me parece bien. No me gusta», ha dicho, al mismo tiempo que ha indicado que «hay que respetar y si estás con una persona que ya está en una relación eres consciente de lo que hay, entonces ¿a qué viene luego sacarlo?», ha finalizado. Con estas declaraciones Cecilia sentencia la actitud de Bavel.

Claudia Bavel en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Poco después de que Ni que fuéramos diera a conocer los mensajes de WhatsApp entre Joaquín y Claudia, la mujer del ex jugador del Betis publicó un post en su perfil de Instagram. «Siempre juntos, mi vida», indicó en el mensaje. Se trataba de una fotografía en la que ambos posaban besándose, muy acaramelados. «Siempre», respondió en su cuenta el presentador.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido. (Fotos: Redes sociales)

Los mensajes entre Joaquín y Claudia

«Me quedé anonadado con la foto», escribió Joaquín a Claudia. «Pues era suave», contestó ella. Tras este intercambio de mensajes, Claudia y Joaquín estuvieron un tiempo sin hablar y sin tener contacto, pero en enero de 2024 todo cambió y volvieron a interactuar. El presentador estaba en Barcelona por motivos profesionales y escribió a Bavel. «¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones», le dijo. «En casa, amor, ¿y tú?», contestó Claudia Bavel. «Acabo de llegar al hotel, iba a salir a tomar algo, pero ya es tarde», señaló Sánchez. «Nunca es tarde», terminó diciendo Claudia Bavel. Cabe destacar que nunca tuvieron un encuentro.

Al margen de la reacción de Susana Saborido, ni ella ni Joaquín Sánchez se han pronunciado sobre estas últimas informaciones que, como era de esperar, han generado una vorágine de reacciones en el pape cuché. Por otro lado, Claudia ha revelado que también ha estado con Ozuna, Omar Montes y Kiko Rivera, entre otros famosos.