El troleo de Susana Saborido a Joaquín Sánchez: "No sé si estás preparado para este momento"

Joaquín Sánchez se ha convertido, sin duda, en el gran protagonista de la última entrega de El capitán América, el reality en el que también participa su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas en común, Daniela y Salma. Juntos recorren Estados Unidos en busca de nuevas aventuras y la última de ellas ha sido de lo más impactante, sobre todo, para el ex jugador de fútbol.

La broma de Susana a Joaquín

En los capítulos emitidos en semanas anteriores se pudo ver, entre otras cosas, la nueva boda de la pareja en Las Vegas y, ahora cómo Susana Saborido ha engañado a Joaquín el día de su cumpleaños. Y es que Saborido ha hecho creer a la familia que había conseguido que Jennifer López les diera un concierto privado.

Joaquín Sánchez junto a su familia. (Foto: Atresmedia)

«Yo, Joaqui, te lo digo en serio, yo no sé si estás preparado para este momento. No sé cómo lo vas a pasar, cómo te vas a poner, me ha costado mucho tiempo conseguirlo y solo te pido que cierres los ojos, pero ciérralos de verdad. Hasta que yo no te diga, no abras los ojos», indicaba Susana ante la incredulidad de su marido y sus hijas. Fue entonces cuando llegó al restaurante donde estaban almorzando la doble de Jennifer López, aunque de este detalle se percataron más tarde porque en un inicio pensaron que era la original. Nada más llegar la actriz, el ex jugador de fútbol se echó las manos a la cabeza sin entender bien lo que estaba ocurriendo. En realidad no era la intérprete de El anillo, sino la artista es Connie Peña, quien asegura que se ha sometido a diversas operaciones para parecerse a la verdadera cantante.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en un evento. (Foto: Gtres)

En las tomas finales, Joaquín Sánchez aseguraba que en aquel instante no sabía lo que le esperaba. «Esos momentos previos a cuando estábamos sentados antes de la sorpresa. De verdad, se me pasaban muchas cosas por la cabeza, pero lo que estaba a punto de pasar no me lo podía imaginar», explicaba, todavía en shock. «A mí cuando me pone las dos manos aquí es como si Dios hubiera bajado y me hubiera puesto las dos manitas aquí. Me recorrió un escalofrío de los pies a la cabeza», aseguraba Joaquín.

«Esta gente no se estaba dando cuenta de que esa mujer no era Jennifer López. Se lo tragaron entero. Yo estaba nerviosa porque yo intenté que fuera ella, pero como no pude pues fui al plan B», explicaba en los totales Susana sobre cómo vivió ella la escena. «Yo no sabía cómo decirle a ese hombre, que era la doble de Jennifer Lopez. Me daba mucha pena, pero en el fondo también tenía ganas, como diciendo quítate la cara de pavo que no es», admitía entre risas.