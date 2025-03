Joaquín Sánchez y Susana Saborido siguen en el punto de mira mediático. Hace unos días, salían a la luz unos supuestos mensajes entre Claudia Bavel, una actriz de contenido para adultos e influencer, y el ex capitán del Real Betis Balompié. A pesar del silencio del matrimonio, que sigue su día a día con total normalidad y al margen de la polémica, su entorno y familiares sí que se han pronunciado sobre lo que ha ocupado tantos titulares en la pasada semana. La última de ellas ha sido Carmen, la hermana de la mujer del deportista, que en redes sociales ha aclarado cuál es la relación entre ellas tras la entrevista de José Saborido en el programa que presentan en Bea Archidona y Santi Acosta en Telecinco.

Los testimonios de los familiares de Susana y Joaquín

«Mi hermana prefiere el dinero a un matrimonio feliz», sentenciaba el hermano de Susana Saborido en ¡De Viernes!, que, durante años, tal y como reveló, formó parte del círculo cercano y de confianza de su cuñado: «No es la primera vez y ella es consciente, ella lo sabe todo. He sido testigo de muchas infidelidades, es cosa de mi hermana que lo consiente o no lo consienta. Ella le pilló varias infidelidades en el ordenador. Infidelidades ha habido cuarenta mil y mi hermana mira para otro lado (…). Mi hermana Susana es muy especial. Le gusta la vida bien, que no le falte de nada. De lujo. Le gusta la fama. Poco a poco se está metiendo en televisión».

Una intervención televisiva a la que ha reaccionado Carmen, la cuñada de Joaquín y hermana de Susana que, a través de su perfil personal y tras un almuerzo en familiar en el que estaba también Joaquín (tal y como muestra la imagen), ha querido tomar postura en el conflicto familiar. «Te quiero. Ojalá en este mundo lleno de envidia existieran más personas como tú, cargada de luz, cargada de humildad, de saber estar, de bondad, siempre ayudando a tu familia», reza su comunicado en el universo 2.0.

Finalmente, a través de estas líneas en su cuenta de Instagram, Carmen Saborido no ha dudado en definir a su hermana Susana como una persona que «siempre está ahí para todos», entre otras cualidades que menciona en el texto: «Siempre siendo el pilar para todos, luchando y viviendo como una mujer normal, remangándote para limpiar tu casa y tenerlo todo impoluto, estando pendiente de tus hijas en todo momento, estando con tu marido en las buenas y en las malas, siempre una luchadora, siempre discreta y siendo una persona normal. Yo solo tengo una cosa cierta en esta vida y es que doy gracias por ser tu hermana, por estar a tu lado siempre y por ver lo maravillosa persona que eres. Tú eres fuerza. Te quiero y siempre estará la familia unida, y yo siempre cuidándote y estando contigo», concluye junto a un posado de ambas sonriendo.