José Saborido, hermano de Susana Saborido, ha agitado el panorama mediático con sus recientes declaraciones sobre el matrimonio entre su hermana y Joaquín Sánchez. El hombre, que ocupará este viernes, 28 de febrero, un asiento en el programa ¡De Viernes! de Telecinco, ha dejado entrever que tiene pruebas que podrían confirmar las acusaciones de infidelidades por parte de Joaquín, lo que pondría en jaque la imagen de familia feliz que el ex futbolista ha mostrado públicamente.

Aunque hasta el momento José no ha revelado en qué consisten estas pruebas, su afirmación ha dejado claro que está dispuesto a hacerlas públicas. En sus primeras declaraciones como previa a la que será su primera entrevista en un plató de televisión, José ha destacado que su hermana ha tolerado las supuestas infidelidades de Joaquín, priorizando la estabilidad económica que éste le ha brindado, y no la felicidad emocional de su relación. Para él, lo que hasta hace escasos días parecía ser un matrimonio sólido y ejemplar es, en realidad, una fachada construida sobre intereses materiales. «Es una farsa, un matrimonio que ha vendido veinte años de mentiras. Ella es conocedora de todo pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz», ha dicho.

Además, José ha subrayado que no solo él está al tanto de las infidelidades del ex futbolista del Real Betis Balompié, sino que existen otras personas cercanas a la familia que conocen los detalles de lo que sucede dentro de su núcleo familiar. «Hay más momentos entre Joaquín con otras mujeres. Detrás de 20 años de relación se esconden veinte años de mentiras», asegura.

Las supuestas amantes de Joaquín Sánchez

El revuelo sobre las supuestas infidelidades de Joaquín Sánchez a su esposa, Susana Saborido, surge tras la filtración de mensajes privados entre el exfutbolista y la actriz de contenido para adultos, Claudia Bavel. Estas conversaciones, que datan de diciembre de 2023, fueron reveladas en el programa Ni que fuéramos Shhh, y muestran un intercambio en el que ambos expresan deseos de encontrarse en persona. En los mensajes, Joaquín comenta sobre una fotografía de Bavel: «¿Y qué hago yo ahora?», a lo que ella responde de manera sugerente. Aunque se mencionaron planes para reunirse en Barcelona, estos encuentros nunca se concretaron. Claudia Bavel ha declarado que la filtración de estos mensajes ha sido una traición por parte de personas en las que confiaba, y ha criticado el enfoque machista de las reacciones públicas, enfatizando que ella no es la persona casada en esta situación.

Pero hay más. A raíz de esto Belén Esteban reveló en el mismo programa que el deportista había pasado un apasionado fin de semana con una joven, hacía tres años. Se trata de Cristina Ruiz, ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa. Ante las palabras de La Patrona, la joven ha asrgurado que no se ocultaron en ningún momento: «Íbamos por el pueblo cogidos de la mano, hay muchos testigos oculares», ha dicho. Tanto fue así que incluso le llegó una fotografía de ambos a Susana Saborido, la mujer de Joaquín: «Sí. Su mujer se enteró. Tengo conversaciones con Susana, lo sabe todo. Me quieren callar».