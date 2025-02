El matrimonio entre Joaquín Sánchez y Susana Saborido está en el punto de mira. Hace unos días, salían a la luz unos supuestos y comprometidos mensajes entre Claudia Bavel, ex de Iker Casillas, y el que fuera capitán del Real Betis Balompié. Una conversación a la que reaccionó la mujer del futbolista retirado. La andaluza compartía una romántica imagen con el padre de sus hijas en la que daba cuenta que su matrimonio seguía viento en popa.

Por su profesión, la vida personal del deportista siempre ha estado muy expuesta. Él mismo también se abría redes sociales para compartir con todos sus seguidores cómo era su día a día fuera del terreno de juego: desde sus planes por la capital hispalense hasta su rutina con su esposa. Ambos han regalado a los usuarios del universo 2.0 grandes momentos a través de la pequeña pantalla, en la que han mostrado inclusive rincones de su hogar en Sevilla.

Además del humor que a ambos les caracteriza, también han compartido a lo largo de estos años cuál es uno de los programas más visto en su domicilio: La isla de las tentaciones. Tras las emisiones, el que fuera centrocampista del club verdiblanco recreaba con su mujer algunos momentos del reality.

Tal y como muestran públicamente, las bromas entre ellos son una rutina diaria. Hace exactamente cuatro años que Sánchez le gastaba una a su mujer sobre una posible participación de ambos en el programa que presenta Sandra Barneda en República Dominicana.

La significativa broma de Joaquín Sánchez a Susana Saborido

En el año 2021, Joaquín Sánchez acudía como invitado a Uno más uno son tres, el programa de Fernando Romay. En una de sus conversaciones, el jugador de baloncesto retirado le proponía al ex capitán del Betis gastarle una broma a su mujer sobre su posible fichaje en La isla de las tentaciones como concursantes para poner a prueba su matrimonio.

«Me han llamado de La isla de las tentaciones de Telecinco. Vas a flipar. Van a grabar una nueva edición y esta vez va a ser VIP, con parejas de famosos. Y quieren que vayamos los dos. Va a ser un pelotazo, no estaría mal», comenzó diciendo en la conversación. «Una mierda», respondió Saborido. «Prométemelo, ya les he dicho que sí porque, ¿sabes cuánto nos pagan? Un millón de euros. Se grabaría durante mis vacaciones, insistió el futbolista retirado. «¿Pero tu eres tonto?», le contestó Susana.

Fue entonces cuando Joaquín, bajo la atenta mirada de Fernando, le preguntaba a la madre de sus dos hijas cuál sería su reacción cuando le viera con las tentadoras del concurso. «Si no quieres ir tu, puedo ir yo solo. Susana, ¿pero tú soportarías una casa con las tías? Es mucho dinero. Yo confío en ti, pero tú en mi no. Hay que dar una respuesta y no podemos contarle nada a nadie», concluyó el andaluz.