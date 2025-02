Belén Esteban ha denunciado haber sido víctima de amenazas tras destapar una supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez a su mujer, Susana Saborido. La colaboradora de televisión ha confesado que personas del entorno cercano al ex futbolista del Real Betis Balompié se han puesto en contacto con ella para que se retracte de sus palabras con el fin de no comprometer la estabilidad matrimonial de la pareja. Fue el martes, 25 de febrero, cabe recordar, cuando Belén Esteban reveló en el programa Ni que fuéramos Shhh, en TEN, que el deportista había pasado un apasionado fin de semana con una joven -cuya identidad no ha visto la luz hasta hoy-, hacía tres años.

«Yo tengo que decir que de Joaquín y Susana nunca se ha dicho nada. Para mí, eran la pareja perfecta. Yo los sigo a los dos y me enteré de la noticia antes de venir aquí. Por eso la di. Y me dolió darla aunque no los conozca», ha comenzado diciendo. «Pero no me gusta que me amenacen». Y ha añadido: «Ayer me escribieron diciéndome que tuviera cuidado. Nunca me había pasado. «No voy a decir quién ha sido, pero he hecho lo que tenía que hacer. Entiendo que la gente los quiera pero trabajo en televisión. Me caen bien, Susana me parece extraordinaria, pero si no lo contaba yo lo iba a contar otra persona».

Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: TEN)

En este sentido, Belén Esteban ha asegurado que decidió compartir la información porque sabía que pronto se haría pública. Además, según ella, la mujer con la que Joaquín habría sido infiel a Susana Saborido tenía intención de contar su versión sobre lo sucedido en un plató de televisión. «Cuando recibí la información, hablé con Valldeperas. Es cierto que me puse nerviosa al contarlo, pero era consciente de que tarde o temprano saldría a la luz. Esta noticia es incómoda, pero hoy mismo otros programas de televisión también van a tratar el tema con más detalles», ha afirmado.

La noticia sobre la supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez a su esposa, Susana Saborido, surge tras la filtración de mensajes privados entre el exfutbolista y la actriz de contenido para adultos Claudia Bavel. Estas conversaciones, que datan de diciembre de 2023, fueron reveladas en el programa antes citado y muestran un intercambio en el que ambos expresan deseos de encontrarse en persona. En los mensajes, Joaquín comenta sobre una fotografía de Bavel: «¿Y qué hago yo ahora?», a lo que ella responde de manera sugerente. Aunque se mencionaron planes para reunirse en Barcelona, estos encuentros nunca se concretaron. Claudia Bavel ha declarado que la filtración de estos mensajes ha sido una traición por parte de personas en las que confiaba, y ha criticado el enfoque machista de las reacciones públicas, enfatizando que ella no es la persona casada en esta situación.

La presunta amante de Joaquín lo cuenta todo: Susana ya lo sabe💣.#NQFS27F pic.twitter.com/uFw5T2yErY — TEN TV (@TENtv) February 27, 2025

Así es Cristina Ruiz, la supuesta amante de Joaquín Sánchez

Cristina Ruiz, ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa, es la mujer con la que Joaquín habría pasado un divertido fin de semana en Mojácar allá por 2021. La joven asegura que no se ocultaron en ningún momento: «Íbamos por el pueblo cogidos de la mano, hay muchos testigos oculares», ha dicho. Tanto fue así que incluso le llegó una fotografía de ambos a Susana Saborido, la mujer de Joaquín: «Sí. Su mujer se enteró. Tengo conversaciones con Susana, lo sabe todo. Me quieren callar».