Máxima preocupación por Luis Canut, marido de Patricia Pérez, tras su último ingreso: "Lo ha pasado mal"

Luis Canut, marido de Patricia Pérez, ha hecho saltar todas las alarmas tras el último post compartido por su mujer en Instagram en el que aparecen ambos posando desde la habitación de un hospital. Como no podía ser de otra manera, la preocupación no ha tardado en saltar entre todos sus seguidores, los cuales no olvidan que hace tan solo dos años se enfrentó a una meningitis criptocócica que cambió su vida por completo. Sin embargo, en esta ocasión, su ingreso no está vinculado con las secuelas que le dejó dicha enfermedad.

«Aquí estamos Luis y yo empezando el año con un gran susto», comenzaba a escribir la presentadora en la red social mencionada. «Hemos vuelto al hospital porque Luis se creyó el de Bricomanía por un momento. El diagnóstico: rotura de cadera», contaba. Añadía que para lo que podía haber sido, estaba muy contenta de que el accidente no hubiera trascendido en algo más grave, mostrándose positiva con la recuperación a la que se enfrentan en los próximos meses. «Para lo que pudo haber sido, estoy contenta. Lo ha pasado bastante mal pero ya está mejor y en breve nos iremos a casa. Os queremos», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios por parte de sus seguidores, los cuales le desean una pronta recuperación al cineasta. Una oleada de cariño que todo apunta a que se habrá convertido en una buena dosis de ánimo para la pareja. «Mucha fuerza», «Ánimo y que se recupere cuanto antes», «Os mando todo mi cariño», «Un beso enorme», «Cuánto me alegro de este final feliz», escribían algunos de ellos. Además, cabe destacar que otros rostros conocidos que mantienen una relación de amistad con el matrimonio, como Nuria Roca, Sonsoles Ónega, Lydia Bosch, Raquel Bollo, Ana Milán o Tamara Gorro, tampoco han dudado en sumarse a esta avalancha de mensajes de apoyo.

El susto que casi le cuesta la vida

Fue en marzo de 2023 cuando la vida de Luis Canut dio un giro de 180 grados al ser diagnosticado de meningoencefalitis criptocócica, una infección fúngica grave del sistema nervioso central por la que estuvo ingresado en el hospital durante casi 6 meses y llegó a pesar 52 kilos. Desde entonces, Canut convive con diferentes secuelas, entre las que se encuentra la pérdida de visión. «Del ojo derecho no veo y del izquierdo tengo una nitidez del 0.02. Tengo alrededor de un cinco por ciento de visión. No tengo visión ni frontal. Por eso, no puedo reconocer ningún rasgo de nadie ni de nada. Veo luz y algunas figuras», contó a la revista ¡Hola!

Al medio citado aseguró que lo único que echaba de menos era ver el rostro de Patricia, quien se ha convertido en su máximo apoyo durante todos estos años. «Nunca me voy a olvidar de su cara, es la verdad, su cara la tengo grabada, pero me encantaría que me diesen 10 minutos para volverla a ver», confesaba.

En una entrevista en ¡De viernes!, Luis habló como nunca sobre el importante papel que había protagonizado Patricia en su larga lucha contra su enfermedad, algo que no olvidará jamás. «Yo en todos los recuerdos que tengo, siempre está ella […] Me acuerdo de estar en la UCI y verla entrar sonriendo; esa sonrisa no la voy a olvidar en la vida. Luego ella creó una cosa muy importante que estuve 4 meses en el hospital y parecía que estaba en mi casa, nunca tuve miedo y soy muy hipocondríaco», concluía.