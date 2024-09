La historia de amor de Patricia Pérez y Luis Canut, un amor a prueba de enfermedades

La presentadora Patricia Pérez y el productor Luis Canut se casaron en 2007 y desde entonces forman un equipo indestructible. El tiempo ha demostrado que su amor está a prueba de enfermedades y no habrá nada que les pueda separar. En marzo de 2023 compartieron con sus seguidores una noticia muy dura: Luis estaba perdiendo la visión a causa de un problema de salud importante.

Patricia Pérez no tardó en desvelar el nombre de la anomalía a la que se estaba enfrentando su marido. Según contó, después de varias pruebas médicas le diagnosticaron una meningitis criptocócica que le estaba complicando mucho la existencia. No obstante, Canut siempre se ha caracterizado por mirar a la vida con una sonrisa, así que anunció que no iba a dejar de luchar.

Luis Canut afiliado a la ONCE. (Foto: Redes sociales)

En los últimos días se ha publicado una actualización importante. Luis Canut se ha afiliado a la ONCE para empezar una nueva aventura. Hay que recordar que a lo largo de su trayectoria ha trabajado en programas importantes, ejerciendo de guionista y productor. Ahora su presente es distinto y no ha tenido más remedio que adaptarse a las circunstancias.

Un matrimonio unido y perfecto

Luis Canut y Patricia Pérez son el ejemplo perfecto de un matrimonio unido. La presentadora ha estado un tiempo en un segundo plano, pero ahora ha regresado con fuerza. Ejerce de colaboradora en ¡De Viernes!, uno de los programas más exitosos de Telecinco. Ha retomado su relación con el público. Lo cierto es que siempre ha sido abierta, tanto es así que en su día explicó por qué no tenía hijos.

Patricia Pérez, colaborando en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En 2015 dio una entrevista para aclarar que había intentado ampliar la familia. No lo consiguió y tampoco consideró que era un problema. Lo dejó pasar y cuando pensó en recurrir a la ciencia le dio «reparo» porque ya tenía cierta edad. No sabía cómo iba a encajar un bebé en su vida y optó por pasar página.

En todo momento ha contado con el respaldo de Luis, quien siempre ha transitado el mismo camino. El productor respeta y apoya todas las decisiones de su mujer. Este respeto es mutuo. La colaboradora ha utilizado sus redes sociales para mandar un romántico mensaje a su marido: «Eres el amor de mi vida».

Así afronta Luis Canut su nueva etapa

Patricia Pérez se siente orgullosa del comportamiento que está teniendo su esposo. El guionista ha compartido a través de su cuenta de Instagram sus sentimientos ante la etapa que le ha tocado vivir. La ceguera no le impide ser feliz y quiere que todo el mundo lo sepa. Su objetivo es ayudar a las personas que estén en una situación similar.

Patricia Pérez y Luis Canut, en un evento. (Goto: Gtres)

Luis ha aprovechado para tener un detalle con su mujer: «Me gustaría resaltar una figura fundamental que es la figura del cuidador. Está muy poco reconocido y muchas veces es el salvavidas de los enfermos. En mi caso tiene nombre y se llama Patricia Pérez. Es un papel muy duro de llevar que te cae del cielo y nadie te enseña, pero tienes que manejarlo de la mejor forma posible».

Según cuenta, gracias a Patricia su vida es un poco más fácil. «Nunca me dejó. Me salvó la vida y me creó un entorno en el que yo no sentía enfermo. Es más, si yo pienso en el año pasado, solo puedo tener buenos recuerdos gracias a ella», declara en la citada red social.