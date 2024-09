Luis Canut, afiliado a la ONCE como consecuencia de su enfermedad

Esfuerzo y superación. Estas son dos palabras que definen el camino que ha tenido que seguir en los últimos meses Luis Canut, marido de Patricia Pérez. En marzo de 2023, el productor contrajo una meningitis criptocócica por un hongo que es habitual en las heces de las aves. Desde entonces ha tenido que estar bajo supervisión médica para poder recuperarse.

Ahora, ha compartido una publicación en Instagram en la que ha revelado que se ha afiliado a la ONCE. «Hombre valenciano ciego, feliz y orgulloso con su recién estrenada, afiliación a @once.es He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas…», ha comenzado diciendo en un escrito.

«Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron: ‘No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE…’», ha añadido. Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer el cariño recibido en los últimos tiempos. «Mil gracias a todos por el apoyo tanto a mí como a Patricia Pérez», ha finalizado.

Además de decir estas palabras mediante un escrito publicado en la Red, Luis Canut ha añadido una fotografía en la que sale posando de lo más sonriente ante el objetivo de la cámara con el citado carnet.

Luis Canut recibió el alta en julio

El pasado mes de julio, Canut anunció también por la misma plataforma social, que había recibido el alta hospitalaria. «Hombre valenciano muy feliz por haber recibido el alta después de un año intenso en su centro de rehabilitación», expresó, feliz, de poder continuar avanzando en su recuperación. «La frase: ‘Luis, ya estás recuperado’, la recordaré toda la vida… Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por camino de tierra, es por autopista», indicó. En dicho post aparecía también una fotografía protagonizada por él mismo con un gesto de lo más risueño teniendo como escenario el fondo de un lugar campestre.

Su mujer, su gran apoyo

Aunque en un principio era su mujer, Patricia Pérez, quien revelaba datos sobre el estado de salud de su marido, el pasado mes de febrero Luis Canut se pronunció sobre este episodio que le mantuvo alejado del foco público. «Estoy muy bien la verdad, lo llevo bien, pero la verdad es que llevo ya mucho tiempo. Esta enfermedad me ha cambiado mucho la vida. Lo que más me limita es la vista, el no ver lo llevo bien, pero es lo que más me complica. Ahora me puedo desenvolver por la calle, voy tranquilo, pero no veo mejor. Yo me veo en el espejo y veo silueta, no veo rasgos, no veo detalles», dijo por aquel entonces.

Con el paso del tiempo, el guionista ha demostrado que para él no existen barreras y continúa luchando para dejar atrás este delicado episodio de su vida.