Luis Canut ha reaparecido a través de las redes sociales mediante un vídeo, en el que también aparece su mujer, Patricia Pérez, para contar cómo se encuentra tras su último revés de salud. Mencionar que, a principios de años, la presentadora de televisión reveló que su marido, tras varias visitas al médico, fue diagnosticado con una meningitis criptocócica, es decir una infección en el cerebro por una levadura.

Luis Canut: «Perdí 18 kilos»

Hasta ahora, Patricia Pérez había la encargada de hablar de este problema de salud, pero ahora su marido ha encontrado las fuerzas suficientes para reaparecer y desvelar las graves secuelas que sufre. «Estoy muy bien la verdad, lo llevo bien, pero la verdad es que llevo ya mucho tiempo. Esta enfermedad me ha cambiado mucho la vida. Lo que más me limita es la vista, el no ver lo llevo bien, pero es lo que más me complica. Ahora me puedo desenvolver por la calle, voy tranquilo, pero no veo mejor. Yo me veo en el espejo y veo silueta, no veo rasgos, no veo detalles», ha dicho en un primer momento.

Eso no es todo, porque además de tener la vista afectada, Luis Canut se enfrenta a otros retos que han provocado que vida dé un giro de 180 grados porque también ha perdido el gusto y el olfato. «No tengo sentido del gusto. Gusto y olfato no tengo. Oído tengo muy poquito. Tengo un pitido muy fuerte en el oído. También lo tengo muy taponado. Hay días que oigo menos y días que oigo más», ha reconocido con positividad.

Canut continúa inmerso en su recuperación y, ahora que se ha pronunciado en primera persona a través del universo 2.0 ha confesado qué es lo que ha sido más duro para él. «Perdí 18 kilos, que no los tenía. Eso me llevó a la silla de ruedas. Pero estoy contento porque con la dieta que me pusiste (hace referencia a su mujer) me encuentro más fuerte. Ahora ando mejor, pero tengo un problema en el nervio de la pierna derecha, que la tengo como dormida. Tengo que recuperar la sensibilidad», ha indicado.

Tras sincerarse, Luis Canut ha hecho gala de su fortaleza y ha reflexionado acerca de la delicada situación que atraviesa. «No quiero pararme a mirar cosas que me pasan. He estado muy mal, ahora gracias a Dios estoy bien. No voy a parar. Tengo que seguir. Hay veces que la vida te para, pero a mí no me va a parar por estas situaciones. Supongo que poco a poco veré mejor», ha contado.

Además, Canut ha querido agradecer públicamente todo el cariño que ha recibido desde que se dio a conocer su dolencia. «Se agradece en el alma», ha dicho. «Te doy las gracias a ti públicamente porque me salvaste la vida. Me salvaste la vida porque fue muy complicado», ha dicho a su mujer. «Hay una cosa que yo destacaría y es que, yo que he estado muy grave nunca he sentido miedo ni he sentido sensación de enfermedad. Nunca jamás (…)», ha sentenciado.