Primeras imágenes de Luis Canut tras caer enfermo

Buenas noticias. El estado de salud de Luis Canut avanza favorablemente. La encargada de dar la noticia ha sido su mujer, Patricia Pérez, a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de cien mil seguidores. «No puedo evitar que se me salten las lágrimas, viéndole (a escondidas porque no le gusta) cómo vuelve a ser él poco a poco. Estoy tan orgullosa de ti», ha escrito en un post que ha ido acompañado de un vídeo en el que aparece el productor.

En el clip, que apenas dura unos segundos, se puede apreciar a Luis, muy concentrado en una habitación tocando la batería al ritmo de la canción Causa y efecto, tema que pertenece al repertorio de Paulina Rubio. Una estampa que ha emocionado a los seguidores de la presentadora, quienes no han tardado en comentar la publicación mandando sus mejores deseos. «¡Qué alegría! Formáis el mejor equipo del mundo. Enhorabuena a los dos», ha indicado por su parte Lydia Bosch. «Un abrazo grande», ha comentado por su parte Máxim Huerta.

¿Qué enfermedad tiene Luis Canut?

El pasado 8 de enero, Patricia Pérez comunicó en el universo 2.0 el complicado revés de salud al que tuvo que hacer frente su marido. Motivo por el que Luis Canut se alejó de la esfera pública para centrarse en su recuperación. Con mucha entereza, Patricia dio a conocer que en marzo de 2023 el productor empezó con «fuertes dolores de cabeza», que los médicos achacaron a una «cefalea tensional por estrés».

Patricia Pérez y Luis Canut / Gtres

Lejos de quedar aquí el diagnóstico clínico, resultó ser más grave de lo que indicaron en la primera visita médica. «Estuvimos yendo y viniendo de Urgencias durante nueve días. Le hicieron una TAC, le salía todo bien. Las analíticas bien, pero a Luis cada día le dolía más la cabeza. Tenía fotofobia. Todo horroroso. Por fin un médico me pregunta que qué le pasa. Yo le digo que no sé qué le pasa, pero que está claro que esto no es una cefalea tensional por estrés. Deciden ingresarlo», explicó.

Durante ese ingreso fue cuando Canut recibió el diagnóstico. «Le vuelven a decir que es cefalea. Y ahí pasan cosas, viene medicina interna, le hacen una punción lumbar y le sale el líquido cefalorraquídeo totalmente patológico. Pasan los días. Resumiéndolo: tiene una meningitis criptocócica, una infección en el cerebro por una levadura. Se queda ingresado en el hospital cuatro meses y medio», explicó con detalle Patricia Pérez, despejando así la incógnita de la ‘desaparición’ de su esposo.

La dolencia ha dejado varias secuelas a Luis Canut, quien sigue batallando para contra la enfermedad. «A día de hoy, no ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal. Ahora ya anda, pero salió en silla de ruedas. Tenía poca estabilidad y llegó a pesar 52 kilos. Perdió su mente total. Ahora, por suerte, ya es él, ya es como me gusta él. Perdió memoria a corto plazo, oído… Está en proceso de recuperación», explicó Patricia.