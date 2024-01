Así ha cambiado la vida de Patricia Pérez: de presentadora de televisión a asesora nutricional

¿Qué ha pasado con Patricia Pérez y por qué todo el mundo está hablando de ella? La comunicadora ha experimentado un gran cambio: ha dejado a un lado su puesto en la pequeña pantalla para formarse como asesora nutricional y se ha convertido en una de las profesionales más destacadas de su sector.

Lleva años dedicándose a esto y cada vez está más integrada. Ha descubierto un nuevo horizonte cargado de oportunidades y de momento no tiene pensado regresar a televisión, pero en las últimas horas su nombre ha dado la vuelta a nuestro país. ¿El motivo? El estado de salud de su marido se ha convertido en noticia y Patricia ha dado una entrevista para explicar la situación.

La presentadora siempre ha intentado mantener las distancias con la crónica social, pero ha hecho una excepción porque sabe que su testimonio puede ayudar a mucha gente. Luis Canut, el hombre con el que comparte su vida, sufrió meningitis y la secuencias han sido devastadoras. «Los síntomas es un dolor de cabeza importante, muy agudo. Vamos a urgencias y nos dicen que es una cefalea por estrés. Yo también lo creía así. Después de esos 10 días, muchas horas en urgencias, un medico me llama y me dice: ‘¿Qué le pasa a tu marido? Esto no es normal’. Efectivamente no es normal», le explica a Susanna Griso.

Patricia Pérez ha regresado a Antena 3 y ha hablado abiertamente de la meningitis que ha llevado al límite a Luis Canut. «En sí esto puede ser letal, pero letal pueden ser muchas cosas. Entra como los aerosoles, por la nariz, se puede instalar en el pulmón, pero donde más le gusta estar es en el cerebro. Es muy letal porque se pierde mucho tiempo en diagnosticarse», ha declarado en ‘Espejo Público’. «Perdió muchas cosas. De un ojo ha perdido la visión porque le ha dado una trombosis. Del otro no tiene vista frontal, pero yo como confío mucho en el organismo, en la medicina».

El gran cambio de Patricia Pérez

Patricia Pérez fue uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla, pero de un momento a otro decidió cambiar de rumbo y orientar su trayectoria en otro sentido. Ha participado en grandes proyectos y ha estado al lado de rostros tan conocidos como Víctor Sandoval. Ambos llegaron a lo más alto presentando en Telemadrid el mítico programa ‘Mamma mia’. Este espacio le convirtió en una auténtica estrella, de hecho también consiguió que Víctor Sandoval se posicionará como el presentador mejor valorado del momento.

Igual que le sucedió a Víctor, ‘Mamma mia’ cambió la vida de Patricia. No obstante, esta última ya disfrutaba de una carrera brillante que compartió con personalidades tan destacadas como Emilio Aragón y Lydia Bosch. En 1993 formaba parte del mítico concurso ‘El gran juego de la oca’, programa que le sirvió de excusa para que su fama cruzase fronteras y llegara a Latinoamérica.

El problema de salud de Luis Canut

Tiene tanta experiencia en los medios de comunicación que ha sido capaz de explicar el problema que padece su marido desde la tranquilidad, a pesar de que es un asunto realmente complicado. Patricia Pérez ha puesto las cartas encima de la mesa porque piensa que su testimonio puede ayudar a mucha gente. La meningitis es una enfermedad que no está demasiado presente en nuestra sociedad, por eso es fundamental que todo el mundo conozca los peligros y los riesgos.

«A él le da un ataque epiléptico al rato de ingresar, entonces no veía de un ojo y pierde un poco la mente, yo estoy con el en los 4 meses. él perdió el oído, el gusto, el olfato, la vista. Era él, pero deliraba, tenía alucinaciones, pero yo nunca lo traté como una persona enferma, lo traté como mi marido. Yo me metí en ese mundo con él, yo le hacía todo para que no se sintiera solo porque el tacto era lo único que notaba”, ha comentado en ‘Mas Espejo’, la sección de ‘Espejo Público’ presentada por Gema López. «Él no se acuerda de nada del hospital, pero sí sabe que no puede hacer ciertas cosas».

El talento de Patricia Pérez

A sus 50 años, Patricia Pérez puede presumir de haber probado suerte en muchos sectores. No solo ha presentado programas de éxito, también ha escrito libros y ha trabajado de actriz. Es decir, sabe perfectamente cómo entretener a la audiencia y tiene un talento especial para que su mensaje llegue a los espectadores, de ahí que haya dado un paso adelante después de tantos años dedicándose a la nutrición. En esta profesión también se ha hecho su propio nombre y ha colaborado con famosos de la talla de Alaska.

La mujer de Mario Vaquerizo, en el reality que protagonizó en MTV, acudió a visitar a Patricia y fue en ese momento cuando el público descubrió cual era su nuevo trabajo. Los valores de la presentadora son muy sencillos: quiere que sus clientes tengan libertad. Su objetivo es que sean ellos los que elijan qué comer, sin darles unas pautas rígidas. Eso sí, ella hace un análisis previo para ver qué alimentos son mejores y cuáles hay que descartar.